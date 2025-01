Das ist das Geheimnis hinter Jennifer Anistons Körper

Jennifer Aniston (55) hat in einem Interview mit dem Magazin People enthüllt, wie sie ihren Tag beginnt und ihren Körper fit hält. Die Schauspielerin, die derzeit für ihre Partnerschaft mit dem Fitnessprogramm "Pvolve" wirbt, trinkt jeden Morgen eine Mischung aus dem Präparat Kolostrum, Zitronensaft und Wasser – alles bei Zimmertemperatur. In den kälteren Monaten ergänzt sie dieses Getränk mit Ingwer und einem Hauch Manuka-Honig. Zudem schwört die Friends-Darstellerin auf das Pvolve-Training, von dem sie sagt, dass es ihren Körper wie kein anderes Programm transformiert habe.

Die Hollywood-Schauspielerin erklärt, dass sie mittlerweile nicht mehr dem Leitsatz "no pain, no gain" folge. "Man kann Ergebnisse erzielen, ohne sich dabei zu quälen", betont sie. Pvolve sei ein niedrigintensives Fitnessprogramm, das nicht nur ihren Körper geformt, sondern auch ihre Einstellung zum Training verändert habe. Besonders schätze sie daran, dass es flexibel und nicht abschreckend sei. Es passe sich ihren Bedürfnissen und ihrer Energie an, egal ob sie nur 20 Minuten trainieren kann oder eine komplette Trainingseinheit absolviert. Ihre Begeisterung für das Programm habe sie sogar dazu inspiriert, eine Neujahrs-Challenge zu unterstützen, die auf ihrem eigenen Trainingsplan basiert.

Jennifer legt schon lange großen Wert auf Gesundheit und Wohlbefinden. Sie liebt es, Tipps zu Ernährung, Sport und Schlaf mit anderen zu teilen und betont, dass Selbstfürsorge für sie oberste Priorität habe. Die Schauspielerin stammt aus einer TV-erfahrenen Familie – ihr Vater war ein erfolgreicher Soap-Darsteller – und hat trotz ihrer Berühmtheit stets großen Wert auf eine geerdete Lebensweise gelegt. Ihr Interesse an Fitness und Wellness ist dabei in den vergangenen Jahren immer stärker in den Vordergrund getreten, was ihr nicht nur zu einem definierten Körper, sondern auch zu einem gestärkten Selbstbewusstsein verholfen hat.

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/dani_bcoleman/ Jennifer Aniston mit ihrer Trainerin Dani Coleman im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

Anzeige Anzeige