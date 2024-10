Jennifer Aniston präsentiert ihre Top-Figur bei Fotoshooting

Jennifer Aniston (55) ist bekannt für ihren durchtrainierten Körper, bei dessen Anblick wohl sogar Frauen Mitte 20 vor Neid erblassen. Kein Wunder also, dass die Schauspielerin nun auch das Gesicht einer Sportmarke ist. Einen Einblick in das Kampagnen-Shooting für die internationale Fitnessmarke teilt der Friends-Star jetzt auf Instagram: In Leggings und Sport-BH steht Jennifer in der ersten Reihe – hinter ihr tummeln sich junge Models. Zusammen führen sie verschiedene Sportübungen vor der Kamera aus. "Komm mit uns trainieren", fordert sie unter ihrem Beitrag auf.

Ein Appell, der wohl viele Fans angesichts des Bodys der 55-Jährigen motivieren könnte. Über das jugendliche Aussehen des Hollywoodstars wird eine Menge spekuliert. Dass Sport nicht ihr einziges Beauty-Geheimnis ist, hat sie bereits zugegeben. Um so knackig zu bleiben, griff Jennifer auch schon mal zu einer eher ungewöhnlichen Methode. In der "Jimmy Kimmel Live"-Show verriet sie, dass sie sich einer Gesichtsbehandlung mit Lachssperma unterzogen hat. "Sehe ich nicht aus wie ein Lachs? Habe ich nicht eine wunderschöne Lachshaut?", scherzte die Sitcom-Bekanntheit und erklärte, dass die Behandlung eine Mikronadel-Therapie beinhaltet, bei der das spezielle Serum in die Haut eingearbeitet wird.

Dem Alterungsprozess kann man zwar entgegenwirken, dennoch weiß auch die "Murder Mystery"-Darstellerin, dass man die Zeit nicht zurückdrehen kann. Eigentlich schade – zu ihrer Ära am "Friends"-Set würde sie nämlich gerne noch einmal zurückkehren. "Die Tatsache, dass die Serie dieses lange, wunderbare Leben hatte und den Menschen immer noch viel bedeutet, ist das größte Geschenk, das alle fünf, alle sechs von uns sich jemals hätten vorstellen können", schwärmte Jennifer im Podcast "SmartLess".

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

Getty Images Der Cast der US-Sitcom "Friends"

