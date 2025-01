Davor fürchtet sich Yeliz Koc im Dschungelcamp am meisten

Yeliz Koc (31) startet bald in ihr bisher wohl größtes Abenteuer. Mit ihrer Teilnahme am diesjährigen Dschungelcamp geht für den Realitystar ein großer Wunsch in Erfüllung. Nichtsdestotrotz hat Yeliz riesigen Respekt vor dem, was sie in Australien erwartet. "Leute, ich sage euch, wie es ist, es fängt schon damit an, dass wir draußen schlafen, draußen aufs Klo gehen müssen. Meine Horrorvorstellung sind die dunklen Höhlen im Boden, Wasser steigt bis ins Gesicht, Kakerlaken im Ohr, Spinnen, Schlangen, einfach alles", gesteht sie in einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram.

Schon in Gedanken an die Prüfungen, denen sich die Kandidaten stellen müssen, werde es der Beauty ganz anders. Auf die Frage nach ihrer persönlichen Horror-Prüfung gibt sie eine eindeutige Antwort. "Jede Prüfung, keine Ausnahme", fürchte sie. Auch ob sie die exotischen Spezialitäten, für die das Format bekannt ist, in den Prüfungen probieren werde, wisse sie noch nicht. "Kann ich nicht versprechen. Ich hoffe natürlich, dass ich alles durchziehen werde, aber um das einschätzen zu können, muss ich erst mal in der Situation sein", erklärt die 31-Jährige.

Aber wieso nimmt Yeliz überhaupt an der Show teil, wenn sie sich vor so furchtbar vielen Dingen fürchtet? Die alleinerziehende Mama sieht es als eine Art Herausforderung. "Deswegen habe ich auch am meisten Bock drauf. Weil ich hoffe, dass ich danach mit weniger Ängsten durchs Leben gehe", äußert die Freundin von Jannik Kontalis im Interview mit RTL.

