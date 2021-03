Ronja Forcher startet als Musikerin durch! Seit ihrem zehnten Lebensjahr steht die gebürtige Tirolerin an der Seite von Schauspieler Hans Sigl (51) in ihrer Rolle als Lilli Gruber für die ZDF-Serie Der Bergdoktor vor der Kamera. Neben dem Schauspiel hat die Österreicherin aber noch eine weitere Leidenschaft: die Musik. Jetzt bringt die Sängerin ihren ersten Song "Danke" auf den Markt – und dahinter verbirgt sich eine ganz besondere Botschaft. Mit Promiflash sprach Ronja bereits vor dem Release über ihre Debütsingle!

"Ich widme meine erste Single all den Menschen, die uns seit so unfassbar vielen Jahren unterstützen und mit uns auch zusammen diesen Weg gehen", verriet Ronja gegenüber Promiflash. Damit sind nicht nur ihre Schauspielkollegen und die Crew hinter der Kamera gemeint, sondern auch Ronjas Fangemeinde. "Nach so einer langen Zeit hab ich mir gedacht, ich will mal aus Herzen Danke sagen für alles", erklärte die 24-Jährige. Ihre Fans erwartet ein emotionales Lied, zu dem man aber auch gut das Tanzbein schwingen könne. "Auf jeden Fall auch deutschsprachig, das war mir ganz wichtig, weil ich finde, wenn es aus dem Herzen kommen soll und einem aus der Seele sprechen, dann muss es fast in der Muttersprache sein", erläuterte Ronja.

Bis zur Veröffentlichung haben Ronja und ihr Team rund zwei Monate an dem Song getüftelt. "Es wird sicherlich nicht mein letztes Lied sein, ich arbeite auch ganz fleißig an anderen Liedern", plauderte die Künstlerin aus. Ronjas engeres Umfeld ist bereits überzeugt: "Viele, die das Lied schon gehört haben, haben auch gemeint, dass es sich anhört wie eine junge Sarah Connor (40)." Wird die Single vielleicht sogar der neue Bergdoktor-Titelsong? "Nee, das wird er nicht, denn 'Patience' von Take That ist ein wunderbarer Song, den lieben die Fans und auch ich. Der wird bleiben", stellte Ronja klar.

Ronja Forcher im März 2021

Ronja Forcher, Schauspielerin

Ronja Forcher, TV-Bekanntheit

