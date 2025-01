Dschungel-Krise? Rafi Rachek legt Social-Media-Pause ein

Rafi Rachek (35) hat sich von seinen Fans verabschiedet. "Hallo ihr Lieben, ich bin für eine unbestimmte Zeit offline", verkündet das Reality-Sternchen in seiner Instagram-Story. Einen Grund für seine vorübergehende Auszeit von den sozialen Medien verrät er jedoch nicht. Ob seine Abwesenheit mit dem bevorstehenden Dschungelcamp zusammenhängt, an dem sein Partner Sam Dylan (33) teilnimmt? Der Rettungssanitäter könnte ja die Begleitung des Dschungelcampers sein.

Oder folgt die Auszeit womöglich einer Krise zwischen den Das Sommerhaus der Stars-Gewinnern? Immerhin schien das Thema Dschungelcamp einiges an Konfliktpotenzial in ihre Beziehung gebracht zu haben. Sams Teilnahme soll seinen Liebsten nämlich ziemlich neidisch gemacht haben. "Die ersten Worte von Rafi zu meiner Dschungelcamp-Teilnahme waren: 'Warum nicht ich?'", erklärte der Entertainer kürzlich gegenüber RTL. Anschließend soll Rafi Sam sogar dazu aufgefordert haben, bei der Produktion anzurufen und zu drohen, dass er nicht ohne ihn an dem Format teilnehme.

Anders als sein Freund freuen sich die Dschungelcamp-Fans über Sams Teilnahme. Wie aus einer Promiflash-Umfrage [Stand: 4. Januar, 9:50 Uhr] hervorgeht, sind die Zuschauer über den Influencer sogar am meisten erfreut. Er sammelte die größte Anzahl an Stimmen, ganze 397 von 2.168 (18,3 Prozent), und kann sich damit noch vor dem Start der Show als beliebtester Dschungelcamper betiteln.

Instagram / rafirachek Sam Dylan und Rafi Rachek, Reality-TV-Bekanntheiten

RTL / Boris Breuer Sam Dylan, Kandidat der 18. Dschungelcamp-Staffel

