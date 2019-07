Große Baby-Überraschung bei Elijah Wood (38)! Der Herr der Ringe-Star war schon immer sehr schweigsam, wenn es um sein Liebesleben geht. Bisher wusste man nur, dass er seit 2017 mit der dänischen Filmproduzentin Mette-Marie Kongsved zusammen ist. Die beiden hatten gemeinsam an dem Film "I Don't Feel at Home in This World Anymore" gearbeitet. Jetzt scheinen sie allerdings den nächsten Schritt zu wagen: Mette-Marie ist offenbar hochschwanger – das haben die beiden bisher allerdings für sich behalten!

Wie diese Paparazzi-Bilder, die der Daily Mail vorliegen, zeigen erwarten Elijah und Mette-Marie anscheinend ihr erstes Kind. Der Kinostar und seine Liebste spazieren gemeinsam durch Los Angeles. Unter dem orangefarbenen Jumpsuit der Dänin zeichnet sich ganz eindeutig ein XXL-Babybauch ab. Bisher haben Elijah und Mette-Marie diese schöne Nachricht noch nicht offiziell verkündet.

Die Bald-Eltern scheinen allerdings gleich Nägel mit Köpfen machen zu wollen. Mette-Marie trägt nämlich nicht nur ihre Babykugel, sondern auch einen auffälligen Ring am Finger. Möglicherweise wollen Elijah und sein Schatz also bald auch vor den Traualtar treten.

Getty Images Mette-Marie Kongsved, Elijah Wood und Josh Waller beim Sundance Film Festival 2018

Anzeige

Getty Images / Kevin Winter Elijah Wood bei der Premiere von "Der Hobbit: Die Schlacht der Fünf Heere" 2014

Anzeige

Getty Images Elijah Wood bei einer Filmpremiere in Los Angeles, September 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de