Elijah Wood und seine Freundin wurden heimlich erneut Eltern

Elijah Wood (42) verkündet es jetzt ganz offiziell! Seit 2017 ist der Der Herr der Ringe-Star nun schon mit der dänischen Filmproduzentin Mette-Marie Kongsved liiert. Ihr Privatleben hält das Paar für gewöhnlich streng aus der Öffentlichkeit heraus. Vor drei Jahren sickerte jedoch durch, dass sie ihr erstes Kind auf der Welt erwartet haben. Jetzt plaudert Elijah ganz offiziell aus: Er ist nun schon bereits zum zweiten Mal Papa geworden!

"Wir haben einen dreijährigen Sohn und eine 14 Monate alte Tochter zu Hause", verrät der Schauspieler ungewohnt offen im Interview mit WSJ Magazine. Elijah berichtet zudem, dass das Nesthäkchen seine Eltern ganz schön früh aus den Federn werfe. Das sei für den zweifachen Papa jedoch gar kein Problem. "Ich mag es, früh aufzustehen", gibt er zu.

Von seiner ersten Vaterschaft habe der 42-Jährige im Jahr 2018 erfahren."Seitdem habe ich keine Zigarette mehr geraucht", erklärte Elijah damals in der Sendung "Late Night With Seth Meyers". "Seit dem Abend, an dem ich herausgefunden habe, dass wir ein Kind erwarten. An Heiligabend", erklärt er.

Mette-Marie Kongsved, Elijah Wood und Josh Waller beim Sundance Film Festival 2018

Elijah Wood, 2019

Elijah Wood, Schauspieler

