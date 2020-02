Ist Elijah Wood (39) klammheimlich Papa geworden? Der Schauspieler hält sein Privatleben eigentlich immer aus der Öffentlichkeit heraus – doch eine knuffige Neuigkeit sickerte durch Paparazzi-Aufnahmen dann doch durch: Seine Freundin Mette-Marie Kongsved wurde im vergangenen Jahr mit einem XXL-Babybauch in Los Angeles abgelichtet. Das Paar hat die Schwangerschaft allerdings nie bestätigt. Angeblich soll ihr Nachwuchs jetzt das Licht der Welt erblickt haben.

So still und leise die Blondine anscheinend schwanger geworden war, soll nun auch die Geburt verlaufen sein, wie ein Insider gegenüber Us Weekly verriet. Mehr Informationen gibt es bisher allerdings nicht und auch die angeblichen frischgebackenen Eltern schweigen zu den Schlagzeilen. Elijah und Mette-Marie waren vor gut zwei Jahren das erste Mal zusammen gesichtet worden, als sie Händchen haltend durch das kalifornische Pasadena geschlendert waren. Gemeinsame Auftritte sind aber genauso rar, wie die Einblicke in ihr gemeinsames Leben.

Neben den Baby-Spekulationen hatten die Turteltauben im vergangenen Jahr aber auch noch für andere Vermutungen gesorgt: So hatte die Filmproduzentin an ihrer linken Hand einen verdächtigen Ring getragen. Ob Elijah und seine Partnerin ihr persönliches Glück nicht nur mit einem Baby, sondern auch mit einer Hochzeit gekrönt haben – oder es noch tun werden?

Getty Images Elijah Wood, Schauspieler

Getty Images / Kevin Winter Elijah Wood bei der Premiere von "Der Hobbit: Die Schlacht der Fünf Heere" 2014

Getty Images Mette-Marie Kongsved, Elijah Wood und Josh Waller beim Sundance Film Festival 2018

