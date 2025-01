Eric Stonestreet und seine Verlobte wollen zu Hause heiraten

Eric Stonestreet (53) und seine Verlobte Lindsay Schweitzer arbeiten derzeit an ihrem gemeinsamen Traumprojekt: ein Haus in Kansas City, das nicht nur ihr zukünftiges Zuhause, sondern auch der Schauplatz ihrer Hochzeit sein soll. Der Modern Family-Star und die Kinderkrankenschwester haben bereits 2021 ihre Verlobung bekannt gegeben, doch der große Tag lässt noch auf sich warten. Der Grund: Beide möchten erst den Bau ihres Hauses abschließen, bevor sie die Feierlichkeiten planen. "Wir machen das alles nicht überstürzt", erklärt Eric im Gespräch mit dem People Magazine.

Von Anfang an habe für beide festgestanden, dass ihr Zuhause der ideale Ort für die Hochzeit sein würde. Eric, der für seine Rolle als Cameron Tucker in der Kultserie "Modern Family" bekannt wurde, scherzt im Gespräch, dass sie sich bereits vorstellen würden, wie seine Serien-Kollegin Sofia Vergara (52) bei ihrer Hochzeit auf ihrem Rasen tanzt. Für Freunde und Familie des Paares sollen im neuen Haus zusätzlich spezielle Räume entstehen, die Gästen auch längere Besuche ermöglichen. "Wir wollten Platz schaffen, damit zum Beispiel Jesse Tyler Ferguson (49) oder Sofia Vergara länger bleiben können, wenn sie in Kansas City sind", so Eric. Als sie mit dem Bau begannen, hätten beide gemeinsam entschieden, dass für den Moment ein Haus Priorität vor einer Hochzeit habe.

Eric und Lindsay, die seit 2016 ein Paar sind, haben bereits einige Meilensteine zusammen gemeistert. Bei seinem Heiratsantrag trickste der Schauspieler Lindsay humorvoll aus, indem er vorgab, dass sie für ein gemeinsames Projekt mit einer Marke posieren müssten. "Das würde sie dazu bringen, sich die Haare machen und sich schminken zu lassen und ihr das Gefühl geben, hübsch zu sein – so hinreißend, wie sie von Natur aus ist", verrät der Schauspieler und fügt hinzu: "Ich wusste, ich würde keinen besseren Partner im Leben finden als Lindsay." Nun bauen beide ihre gemeinsame Zukunft auf – in jeder Hinsicht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Der "Modern Family"-Cast bei der ABC Walt Disney Television Upfront Presentation

Anzeige Anzeige

Getty Images Eric Stonestreet, Schauspieler

Anzeige Anzeige