Eric Stonestreet (50) und seine Verlobte schweben auf Wolke sieben. Über vier Jahre gehen der Modern Family-Star und die Krankenschwester Lindsay Schweitzer bereits gemeinsam durchs Leben. Im August überraschte der “Cam”-Darsteller seine Fans mit einer niedlichen Nachricht: Er verkündete, dass er um die Hand seiner Angebeteten gehalten hat. In einem Interview sprach Eric nun über ihre enge Beziehung – und kam dabei aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus.

In einem Interview mit People verriet Eric vergangenen Mittwoch, wie happy ihn sein Liebesglück macht. "Ich scherze die ganze Zeit und sage: 'Sie ist so gut darin ist, meine Verlobte zu sein'. Einfach, weil sie mich ertragen kann", schwärmte Eric in dem Gespräch über seine Auserwählte und fügte hinzu, dass er sehr dankbar dafür ist, dass Lindsay ihn so akzeptiert, wie er ist. Außerdem beschrieb der Schauspieler seine Verlobte als "einen sehr guten Menschen und eine sehr gute Mutter".

Nach der Bekanntmachung seiner Verlobung flatterten jedoch nicht nur erfreuliche Glückwünsche in Erics Postfach. Für einige Internetuser sah die zukünftige Miss Stonestreet nämlich viel zu jung für den 50-Jährigen aus. "Sie kann nichts dafür, dass sie mit 42 so toll aussieht und ich kann nichts dafür, dass ich anscheinend wie ihr Opa aussehe, also habe ich es für alle korrigiert", wehrte sich Eric mit einem nachbearbeiteten Bild der beiden, auf dem er Lindsay einige Falten verpasst hatte.

Eric Stonestreet und Lindsay Schweitzer im August 2021

Lindsay Schweitzer und Eric Stonestreet bei der "The Secret Life of Pets 2"-Premiere im Juni 2019

Schauspieler Eric Stonestreet mit seiner Verlobten Lindsay Schweitzer

