Müssen die Modern Family-Fans sich etwa doch noch nicht von all ihren geliebten Charakteren verabschieden? Vor ein paar Wochen erschien die elfte und letzte Staffel der erfolgreichen Mockumentary auf Neflix – wo die Geschichte rund um die kunterbunte Patchworkfamilie Pritchett zu Ende erzählt wurde... Oder vielleicht doch nicht? Es halten sich hartnäckig Gerüchte um ein Spin-off zu Mitch (Jesse Tyler Ferguson, 45) und Cam (Eric Stonestreet, 50)!

Wie PageSix berichtet, soll ein Insider aus den Kreisen des Produktionsteams der Hauptserie nun Folgendes behauptet haben: "Es gibt ernsthafte Gespräche über eine eigene Serie für Mitchell und Cameron." Tatsächlich bestätigte Mitch-Darsteller Jesse Tyler Ferguson bereits im März bei Daily Pop: "Es wird drüber geredet." Etwas Offizielles habe er aber noch nicht gehört.

Achtung, Spoiler! Wer nicht erfahren will, was in der elften "Modern Family"-Staffel passiert, sollte ab hier nicht weiterlesen!

Ganz klar: Die Fans wären sicher begeistert! Auch von der Storyline her würde sich eine eigenständige Fortsetzung ihrer Geschichte anbieten: Am Ende der elften Staffel ziehen Mitch und Cam gemeinsam mit ihrer Tochter Lily und ihrem Baby Rexford nach Missouri aufs Land und verlassen die restliche "Modern Family"-Truppe. Würdet ihr euch über ein Spin-off zu den beiden freuen? Stimmt ab!

