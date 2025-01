Flammt alte Fehde zwischen Can Kaplan und Wale wieder auf?

Im Juni 2024 gaben Can Kaplan und Walentina Doronina (24) ihre endgültige Trennung bekannt. Nach dem Liebes-Aus erhob die Reality-TV-Bekanntheit schwere Vorwürfe gegen den Unternehmer – darunter Gewalt und Misshandlung. Nun erweckt es den Anschein, als wenn der Rosenkrieg zwischen dem einstigen Paar in die nächste Runde geht. Vor wenigen Stunden veröffentlichte Walentina ein Instagram-Video vom 26. März 2023, in dem sie die Kamera auf Can hält. Während sie ihn wohl unter Tränen bittet, ihre Wohnung zu verlassen, schaltet er das Licht aus und kickt offenbar ein Paar Hausschuhe in ihre Richtung. "Nachdem ich zusammengeschlagen auf dem Boden gelegen hatte, wurden weiterhin Sachen nach mir getreten… Vielleicht könnt ihr jetzt nachvollziehen, warum gewisse Sachen so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind", berichtet sie dazu und ergänzt: "Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt von der tagtäglichen Gewalt / Misshandlung, die mir in meiner vergangenen Beziehung widerfahren ist." Die Beziehung bezeichnet sie heute als "Hölle".

Ihr Ex-Verlobter lässt das Video nicht unkommentiert: Auf seinem Social-Media-Kanal gibt Can ein ausführliches Statement dazu ab und schildert seine Sicht der Dinge. "Ich bin einfach nur maßlos erschrocken über die Skrupellosigkeit – wie man über Leichen gehen kann, um seine Karriere irgendwie zu schützen und Fremdgehen zu begründen, um sich irgendwie noch aufrecht zu halten, wo der Zug bereits abgefahren ist", erklärt der Fame Fighting-Gewinner. Laut ihm entsprechen Walentinas Angaben zu ihrem Video nicht der Wahrheit – er weist somit alle Anschuldigungen von sich. Stattdessen holt Can zum Gegenschlag aus: "Sie hat mich nicht nur psychisch angegriffen, sondern auch physisch. Ich wollte daraus auch keine öffentliche Schlammschlacht machen. Ich habe mich bewusst zurückgezogen, um zu heilen."

Es ist nicht das erste Mal, dass die 24-Jährige mit heftigen Anschuldigungen gegen ihren ehemaligen Partner an die Öffentlichkeit geht. Bereits im vergangenen Sommer veröffentlichte Walentina eine Reihe von bislang ungesehenen Fotos – mit zahlreichen Verletzungen wie einem blutigen Mund und Blutergüssen am Körper. "Dass ich auch nicht fehlerfrei bin, will ich gar nicht abstreiten. Aber Gewalt ist keine Lösung! Ich war die Person, die mit blauen Flecken Interviews gegeben hat und in der Öffentlichkeit immer funktionieren musste", reflektierte sie damals und stellte fest: "Ich war blind vor Liebe."

