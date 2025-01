Gefühle im Spiel? Franz schwärmt von "Golden Bachelor"-Lise

Spürt Franz Stärk (73) schon erste Schmetterlinge im Bauch? In der Nähe von Kandidatin Lise machen sich wohl schon ernsthafte Emotionen bemerkbar, wie der Golden Bachelor verrät. "Lise ist eine Frau, bei der ich große Gefühle spüre", erklärt er und bittet die Boutique-Managerin anschließend um ein Gespräch unter vier Augen – und da scheint es zwischen den beiden mächtig zu funken! Noch während Franz den ersten Satz ausspricht, unterbricht er sich kurzzeitig selbst, um der Teilnehmerin einen Kuss auf den Mund zu drücken. Anschließend folgt ein freudiges Gekicher und eine herzliche Umarmung.

Lise ist ganz begeistert von Franz' Tatendrang: "Er merkt, dass ich das ab und zu brauche und er tut es einfach. Er fragt nicht, er packt mich einfach und ja... Finde ich schon schön." Der 73-Jährige schwärmt: "Wir waren sofort on, wir waren sofort verbunden, wie man so schön sagt. [...] Ich habe dieses wunderschöne Gesicht unter ihrem Hut gesehen und die Augen und wie sie da so gesessen hat... das war einfach traumhaft." Nachdem die zwei dann doch noch einige Worte ausgetauscht hatten, folgten weitere liebevolle Kuscheleinheiten und sogar noch ein weiterer Kuss. "Es wird nicht bei einem heimlichen Küssen bleiben. Ich glaube, dass wir beide Lust auf mehr haben", schließt der Rosenkavalier ab und kehrt dann händchenhaltend mit Lise zurück zum Tisch, wo die anderen "Golden Bachelor"-Kandidatinnen warten.

Dass es zwischen Lise und Franz schon zum Kuss kam, wissen ihre Mitstreiterinnen nicht – zumindest nicht sicher. Der erste Schmatzer, der überhaupt vom Golden Bachelor verteilt wurde, geschah schon in Folge sechs während eines romantischen Dates der beiden. Den anderen Single-Damen verriet Lise aber nichts davon. "Ich will ihnen auch nicht wehtun, vielleicht hat irgendwer Gefühle für ihn und wieso sollte ich diesem Menschen dann wehtun", begründete Lise ihre Entscheidung.

RTL Franz Stärk und "Golden Bachelor"-Kandidatin Lise

RTL Lise, "Golden Bachelor"-Kandidatin 2024

