So aufregend war der erste Kuss für "Golden Bachelor"-Lise

In der neuesten Folge vom "Golden Bachelor" funkte es zwischen Franz Stärk (73) und Teilnehmerin Lise. Nach einem atemberaubenden Helikopter-Date und tiefgründigen Gesprächen fiel zwischen den beiden der erste Kuss der Show. Exklusiv gegenüber Promiflash verrät Lise, wie dieser Moment für sie war. "Der erste Kuss ist ja immer etwas Besonderes [...] Nach diesem wundervollen, romantischen und aufregenden Date hat sich der Moment einfach richtig angefühlt", betont die Immobilienmaklerin. Für sie sei es ein wenig ungewohnt gewesen, sich vor den Kameras zu küssen. Allerdings sei es keine "wilde Schmuserei", sondern "ein unschuldiges Küsschen, ein Bussi auf den Mund" gewesen.

Ob nach diesem romantischen Moment die Schmetterlinge im Bauch losgeflogen sind? "Schmetterlinge? Vielleicht noch nicht. Aber da waren definitiv ein paar Raupen, die schon mal die Flügel ausstrecken wollten", gibt die 60-Jährige im Interview preis. Für sie bräuchte es mehr Zeit, um Gefühle zu entwickeln, aber "ein kleines Kribbeln" sei vorhanden gewesen. Ihren Kuss verheimlichte sie vorerst vor den anderen Kandidatinnen. Aus Angst davor, die Gefühle der anderen Frauen zu verletzen, sei ihr Motto "Don't kiss and tell" gewesen. "Es gibt Dinge, die gehören einfach nicht an den großen Glockenturm, sondern in eine kleine, feine Schatzkiste", erklärt Lise.

Diese Schatzkiste wurde aber mit der Veröffentlichung der Folge geöffnet. Im Interview betont Lise, dass es für sie seltsam gewesen sei, sich selbst beim Küssen zu sehen. "Ich muss zugeben, ich habe mir die Szene mit den Händen vorm Gesicht und zugekniffenen Augen angeschaut", gibt sie über ihre Reaktion preis. Eigentlich beschreibt sich die Geschäftsfrau von Natur aus als eher zurückhaltend und schüchtern, doch der Golden Bachelor Franz lockte sie wohl aus der Reserve. Seinen ersten Kuss hatte er sich zuvor eigentlich mit Teilnehmerin Ute gewünscht – doch für sie sprang der Funke nicht über, woraufhin sie die Show verließ.

RTL / Stephan Pick Franz Stärk, Der "Golden Bachelor" 2024

RTL Franz Stärk und Ute St. beim "Golden Bachelor"

