Isla Fisher dankt ihren Liebsten nach hartem Trennungsjahr

Isla Fisher (48) hat das Jahr 2024 mit einer emotionalen Botschaft abgeschlossen und dabei Einblicke in ihre Gefühlswelt nach ihrer Scheidung von Sacha Baron Cohen (53) gewährt. Die Schauspielerin bedankte sich auf Instagram bei ihrer Familie und ihren Freunden, die sie in dieser schwierigen Zeit unterstützt haben. "Ich beende 2024 voller Dankbarkeit", schrieb sie unter ein Selfie, auf dem sie in die Kamera strahlt. "Ich bin dankbar für meine Familie und alte Freunde, die mich immer unterstützt haben, sowie für die neuen Freunde, die ihre Häuser und Herzen für mich und meine Kinder geöffnet haben, und für die, die mir immer wieder geschrieben haben, um sich nach mir zu erkundigen. Ich liebe euch alle und wünsche euch ein frohes 2025", fügte die "Wedding Crashers"-Darstellerin hinzu.

Die Nachricht kommt nach einem Jahr, das für die Kinderbuchautorin von Veränderungen geprägt war. Nach 14 Jahren Ehe gaben Isla und Sacha im April offiziell ihre Trennung bekannt, die offenbar schon im vorangegangenen Jahr stattgefunden hatte. "Nach einem langen Tennismatch, das über 20 Jahre lang ging, legen wir nun endlich unsere Schläger nieder. Im Jahr 2023 haben wir gemeinsam beantragt, unsere Ehe zu beenden", schrieben sie im Frühling 2024 auf Instagram. Zudem betonten sie damals, dass ihre gemeinsamen Kinder auch weiterhin oberste Priorität haben: "Wir teilen für immer unsere Hingabe und Liebe für unsere Kinder. Wir schätzen es aufrichtig, dass ihr den Wunsch unserer Familie nach Privatsphäre respektiert."

Doch obwohl die beiden sich bereits 2023 einvernehmlich dazu entschieden haben, sich scheiden zu lassen, ist der Prozess offenbar noch immer nicht abgeschlossen. Wie eine Quelle des Londoner Gerichts im November gegenüber US Weekly ausplauderte, hatte Isla im September ein Verfahren zur Regelung der Finanzen eingeleitet. Das Verfahren wurde damals jedoch pausiert, da sich Isla und Sacha für eine Schlichtung entschieden, um die Angelegenheit einvernehmlich zu lösen. Zum damaligen Zeitpunkt hatte allerdings keine der beiden Parteien die notwendigen Dokumente eingereicht, um die Scheidung abzuschließen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sacha Baron Cohen und Isla Fisher im April 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Isla Fisher im Dezember 2022

Anzeige Anzeige