Kate Merlan enthüllt intime Details über Trennung von Jakub

Kate Merlan (37) und Jakub Merlan-Jarecki (29) gaben im vergangenen August nach langem Hin und Her das Ende ihrer Ehe bekannt. Zuvor nahmen die Realitystars aber noch an dem Fummel-Format "Stranger Sins" teil, bei dem Paare über ihre intimsten Fantasien sprechen und diese auch vor den Kameras ausleben. "Ich war mit unserer Beziehung total unzufrieden, da Jakub und ich ständig in vielen Dingen unterschiedlicher Meinung waren und die körperliche Nähe schon lange auf der Strecke geblieben war", erklärt Kate ihre Teilnahme an der Sendung. "Ich habe es als letzten Ausweg gesehen, unsere Ehe zu retten."

Ihre Intention sei es aber nicht gewesen, sexuelle Fantasien auszuleben, wie sie weiter verrät: "Mir ging es um zärtliche, körperliche Nähe, die er in sexueller Hinsicht einfach nicht geben konnte." Vor allem beim Thema Geschlechtsverkehr kamen die beiden offenbar nicht auf einen Nenner: Ihre unterschiedlichen Ansichten zur Intimität haben laut Kate die Beziehung belastet. "Ich glaube, Jakub hat eine völlig falsche Vorstellung von Sexualität", vermutet die Tattoo-Liebhaberin. "Schon bei Prominent getrennt hat er vor der Kamera zum Beispiel gesagt, dass er keinen Wert auf ein Vorspiel legt. Jakub will puren Sex wie in einem Porno. In einer Ehe stelle ich mir allerdings mehr als das vor."

Kate und Jakub gaben sich 2022 das Jawort. Rund ein Jahr später trennten sie sich, fanden aber schnell wieder zusammen. Im Sommer teilte eine aufmerksame Leserin ein Foto mit Promiflash, das den Kicker vertraut mit einer anderen Frau zeigte. Daraufhin machte Kate die Trennung von ihrem Mann öffentlich. "Die Ehe von Jakub und mir ist vorbei. Es gibt kein Zurück. Auch in Zukunft werde ich mich von ihm distanzieren", schrieb sie damals in den sozialen Medien. Zuletzt schienen sich die Streithähne jedoch wieder zu vertragen. Zu Weihnachten teilte der Fußballer ein Foto von sich und seiner Verflossenen unter dem Weihnachtsbaum und kommentierte es mit den Worten: "Hundemama und Hundepapa gehen nur entspannt was essen an Weihnachten, verstehen sich und haben Frieden."

Anzeige Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / jakubmerlanjarecki Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki, Weihnachten 2024

Anzeige Anzeige