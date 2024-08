Nach Trennungszoff: Patricia Blanco hat Ex Andreas vergeben

Damit hätte wohl niemand gerechnet: Patricia Blanco (53) und Andreas Ellermann haben sich vertragen! Im Mai vergangenen Jahres trennten sich die Reality-TV-Bekanntheit und der Millionär – sie bezeichnete die Beziehung danach als toxisch und wetterte im Netz gegen ihn. Er sprach sich öffentlich gegen sie aus und holte sich Nadja Abd el Farrag (59) als Unterstützung mit dazu. Ganz überraschend erklärt die Tochter von Roberto Blanco (87) aber nun in ihrer Instagram-Story, dass die zwei ihr Kriegsbeil begraben haben. "Ich habe tatsächlich mit Andreas Frieden geschlossen", teilt sie ihren Fans mit, betont aber direkt, dass es kein Liebescomeback geben wird: "Das heißt nicht, dass ich jetzt mit ihm in Kontakt bin. Das heißt einfach nur, dass das jetzt geklärt ist."

Doch wie kam es dazu? Der 59-Jährige meldet sich dazu in seiner Story und erklärt, dass er und seine Verflossene sich bei einer Feier wiedergetroffen haben: "Patricia ist zu mir an den Tisch gekommen und hat gefragt, ob wir nicht Frieden schließen wollen." Trotz des großen Dramas, das sich zwischen ihnen abgespielt hat, willigte er ein: "Es ist viel schiefgelaufen. Trotzdem können wir uns in die Augen schauen und uns die Hand geben. Es gibt schon genug Kriege auf der Welt, da muss man nicht auch noch privat welche ausfechten. Von daher war ich sehr dankbar."

Patricia und Andreas waren rund vier Jahre zusammen durchs Leben gegangen. Eine Zeit, die laut der einstigen Promi Big Brother-Kandidatin nicht immer rosig war. "Es ging ihm immer nur darum, mit meinem Namen bundesweit berühmt zu werden. Er hat einen unglaublichen Geltungsdrang", erklärte sie erst vor wenigen Wochen im Interview mit Bild und ergänzte: "Einmal hat er mir Wasser ins Gesicht geschüttet. Ein anderes Mal hat er mich in Kitzbühel so stark geschubst, dass ich hingefallen bin. [...] Und in seinem Haus ist er einmal mit einer Waffe auf mich losgegangen."

Anzeige Anzeige

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco und Andreas Ellermann im Oktober 2021

Anzeige Anzeige

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco und Andreas Ellermann, Juni 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Patricia und Andreas sich wieder vertragen? Ja. Mich überrascht das nicht. Nein, sie haben sich ja schon ordentlich gezofft. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de