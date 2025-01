Margarita Broich wäre als Kind fast an Meningitis gestorben

Margarita Broich (64), bekannt als ehemalige Tatort-Ermittlerin Anna Janneke, hat nicht nur vor der Kamera bewegende Geschichten erzählt, sondern auch im echten Leben so manche Herausforderung gemeistert. Als die Schauspielerin noch ein Baby war, stand es lebensbedrohlich schlecht um sie. "Als ich mit eins an einer Hirnhautentzündung erkrankte, haben mich die Ärzte im Krankenhaus schon aufgegeben", erinnerte sie sich im Interview mit Das Neue. Doch ihre Eltern gaben die Hoffnung nicht auf und nahmen sie nach Hause. "Im elterlichen Schlafzimmer bin ich wieder ganz gesund geworden", erklärte Margarita und sieht darin wohl bis heute ein Wunder.

Doch das sollte nicht das letzte Mal gewesen sein, dass Margarita ihre Ärzte überraschte. Mit 24 Jahren wurde ihr nach einer schweren Entzündung, die bis in die Gebärmutter vorgedrungen war, Unfruchtbarkeit diagnostiziert. "Er sagte mir, dass ich wahrscheinlich keine Kinder mehr bekommen kann", berichtete sie gegenüber t-online. Doch das Schicksal hatte andere Pläne: Gemeinsam mit Martin Wuttke (62), dem einstigen "Tatort"-Kommissar aus Leipzig, bekam sie zwei Söhne. Nach über 20 gemeinsamen Jahren trennte sich das Paar im Jahr 2018 – doch Margarita bewies erneut, dass nach jedem Ende ein Neuanfang warten kann.

Denn nach der Trennung fand Margarita in Dirk Schmalenbach (76) ihre große Liebe. Bereits seit 2020 sind die 64-Jährige und der Jurist glücklich verheiratet. Im Gespräch mit Bunte schwärmte Dirk von den gemeinsamen Werten, die ihre Beziehung so stark machen: "Freundschaft, Achtsamkeit und Zuverlässigkeit." Auch Margarita betonte die Harmonie zwischen ihnen: "Bei allem, was uns interessiert, sind wir komplett deckungsgleich. Wir lachen über dieselben Dinge [und wir] genießen es, die Welt zu entdecken."

Getty Images Margarita Broich, Schauspielerin

Marquardt,Christian Margarita Broich und Dirk Schmalenbach

