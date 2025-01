"Tatort"-Stars stellen sich Fragen bei "Wer weiß denn sowas"

Kai Pflaume (57) sorgt mit seiner beliebten Quizshow Wer weiß denn sowas? regelmäßig für unterhaltsame Momente – und in einer der nächsten Episoden gibt es laut Presseportal sogar ein Wiedersehen der besonderen Art. In dieser Woche treten die ehemaligen Tatort-Ermittler Margarita Broich (64) und Martin Wuttke (62) gegeneinander an und stellen sich den kniffligen Fragen des Moderators. Die zwei kennen sich bestens: Schließlich waren sie fast 25 Jahre lang verheiratet und pflegen bis heute eine enge Freundschaft. Unterstützt von den Teamkapitänen Bernhard Hoëcker (54) und Elton (53) werden die beiden Schauspieler eine fröhliche Rate-Show hinlegen.

2018 überraschte Margarita ihre Fans mit der Trennung von Martin, doch wie die zweifache Mutter betonte, gingen die beiden im Guten auseinander. Nur wenige Monate später fand sie mit Rechtsanwalt Dirk Schmalenbach (76) ihr neues Glück. Die beiden verliebten sich und heirateten schon bald darauf in einer romantischen Zeremonie in Italien. Im Gespräch mit Bunte schwärmte Margarita über die Zeit: "Venedig, Nudeln, Kanal, wolkenloser Himmel."

Dass in Margaritas Leben nicht immer eitel Sonnenschein herrschte, hat die 64-Jährige erst vor wenigen Tagen durchblicken lassen. Als Baby schwebte sie in akuter Lebensgefahr, wie sie im Interview mit Das Neue verriet. "Als ich mit eins an einer Hirnhautentzündung erkrankte, haben mich die Ärzte im Krankenhaus schon aufgegeben", erzählte sie. Doch ihre Eltern hätten die Hoffnung nicht aufgegeben und sie mit nach Hause genommen. "Im elterlichen Schlafzimmer bin ich wieder ganz gesund geworden", berichtete Margarita. Bis heute sieht sie ihre Genesung als ein kleines Wunder.

Marquardt,Christian Margarita Broich und Dirk Schmalenbach

Getty Images Margarita Broich im Juni 2024

