Das gefällt "Tatort"-Star Margarita Broich am Älterwerden

Die Tatort-Bekanntheit Margarita Broich (64) sprach offen über die Probleme des Älterwerdens. Gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung verriet sie, mittlerweile doch zu merken, wie alt sie geworden sei, denn manchmal "tue ihr der Rücken weh." Allerdings habe das Alter nicht nur Nachteile für die Schauspielerin. Mit einem Beispiel erläuterte sie die Vorteile: "Im Inneren bleibt man ja ein Kind – aber dann denkt man manchmal: Wieso stehen die in der U-Bahn jetzt für mich auf? Und dann freue ich mich, weil ich gerne sitzen möchte."

Im weiteren Verlauf des Gesprächs ging Margarita auf ihr Liebesglück ein – mit 59 Jahren heiratete sie zum allerersten Mal. Ihren Partner Dirk Schmalenbach (76) lernte sie damals zufällig im Flieger kurz nach ihrer Trennung von dem Schauspieler Martin Wuttke (62) kennen. "Als ich ins Flugzeug kam und seinen Anzug und die FAZ sah, dachte ich erst: 'Okay, und tschüss'", beschrieb sie im Interview den ersten Eindruck ihres heutigen Mannes. Trotz langjähriger Beziehungen wollte Margarita eigentlich nicht heiraten, doch dann wurde ihr etwas bewusst: "Ich dachte immer, ich bin emanzipiert, ich brauche so was nicht, wir lieben uns doch auch so. Letzten Endes ist man als Frau aber – auf Deutsch gesagt – doch ziemlich gea*scht, wenn man unverheiratet ist."

Die 64-Jährige ist durch ihre Rolle als Anna Janneke im Frankfurter Tatort bekannt geworden, doch nach elf Jahren stieg sie aus. Nicht zuletzt lag das an ihren Prioritäten: "Je älter ich werde, umso mehr Lust habe ich zum Beispiel auch, einfach mal morgens mit meinem Enkelkind an den Strand zu fahren." Die Schauspielerin bekam 2021 ihr erstes Enkelkind von einem ihrer Söhne aus der Ex-Beziehung zu Martin, gegenüber Bild gab sie damals offen zu, kein Problem mit dem Alter zu haben: "Ich kann mich auch mit der Anrede Oma sehr gut anfreunden."

Anzeige Anzeige

Getty Images "Tatort"-Kommissarin Margarita Broich

Anzeige Anzeige

Marquardt,Christian Margarita Broich und Dirk Schmalenbach

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Margaritas Positivität was das Altern betrifft? Klasse. Davon können sich viele eine Scheibe abschneiden. Na ja. Ich kaufe ihr die Positivität nicht so ganz ab. Ergebnis anzeigen