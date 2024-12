Späte Liebe: Das ist Margarita Broich und Dirks Ehegeheimnis

Margarita Broich (64) ist unter anderem durch ihre Rolle als Tatort-Kommissarin Anna Janneke bekannt geworden. Doch nicht nur beruflich läuft es für die Schauspielerin fantastisch: In dem Rechtsanwalt Dirk Schmalenbach (76) hat die TV-Bekanntheit nach ihrer Trennung von Schauspieler Martin Wuttke (62) eine neue Liebe gefunden. Seit 2020 sind die beiden sogar verheiratet – und das sehr glücklich, wie sie nun im Interview mit Bunte betonten. Das liege laut dem Juristen vor allem daran, dass sie die gleichen Werte wie "Freundschaft, Achtsamkeit und Zuverlässigkeit" teilen. "Bei allem, was uns interessiert, sind wir komplett deckungsgleich. Wir lachen über dieselben Dinge, genießen es, die Welt zu entdecken", stimmte Margarita ihrem Partner zu.

Neben all den Gemeinsamkeiten haben sie jedoch auch viele Unterschiede – und genau das mache ihre Beziehung so besonders. "Wir ergänzen uns perfekt in unserer Unterschiedlichkeit. Dirk ist viel ordentlicher als ich", berichtete Margarita humorvoll. Auch der Rechtsanwalt sieht in ihren Gegensätzen keinen Nachteil – ganz im Gegenteil: "Von Margarita habe ich gelernt, lockerer zu sein", gestand der 76-Jährige ein. Seit er die ARD-Bekanntheit kennt, habe er viel mehr Spaß im Leben. Für ihn ist die Schauspielerin "die Frau, nach der er immer gesucht hat", betonte er romantisch.

Seit November 2018 gehen Margarita und Dirk gemeinsam durchs Leben. Schon bei ihrer ersten Begegnung hat es bei den beiden offenbar gefunkt, wie sie nun im Gespräch mit der Zeitung berichteten. "Es ist vielleicht eine steile These, aber ich hatte schon in den ersten Augenblicken den Eindruck, dich ewig zu kennen, als hätte ich dich bereits vorgedacht", erklärte Margarita an Dirk gerichtet. Sie konnte gar nicht anders, als den Juristen anzusprechen, erinnerte sie sich und fasste scherzend zusammen: "Wir sind uns quasi vor die Füße gefallen."

Getty Images Margarita Broich im Juni 2024

Marquardt,Christian Margarita Broich und Dirk Schmalenbach, 2019

