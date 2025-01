Nicolas Cage strahlt mit fünfter Ehefrau Riko auf Red Carpet

Nicolas Cage (61) und seine Ehefrau Riko Shibata (29) haben bei den Golden Globes am Sonntag einen eleganten Auftritt hingelegt. Der Schauspieler erschien in einem klassischen schwarzen Smoking und überragte mit seiner Größe von 1,83 Metern deutlich seine Partnerin. Neben dem 61-Jährigen wirkte Riko, die in einem taupefarbenen Spitzenkleid mit transparentem Rock und einer kurzen schwarzen Felljacke erschien, zierlich. Selbst mit hohen Schuhen reichte sie ihrem Ehemann nur knapp bis zur Schulter.

Kennengelernt hatten sich Nicolas und Riko laut Daily Mail 2020 bei einer Reise nach Japan. Die Beziehung des Paares entwickelte sich trotz der räumlichen Distanz: Während Nicolas in Las Vegas lebte, residierte Riko in Kyoto. Nach sechs Monaten machte der Schauspieler ihr einen Heiratsantrag über FaceTime. Mit einem schwarzen Diamantring, den er nach ihren Wünschen personalisieren ließ, besiegelte er sein Versprechen. Schon im Januar 2021 gaben sich die beiden dann in einer intimen Zeremonie in Las Vegas das Jawort. Das Paar hat mittlerweile eine gemeinsame Tochter, August Francesca, die zwei Jahre alt ist.

Für den "Face/Off"-Star ist es bereits die fünfte Ehe. In der Vergangenheit war Nicolas unter anderem mit Patricia Arquette (56) und Lisa Marie Presley (✝54) verheiratet und hat noch zwei weitere Kinder aus früheren Beziehungen. Mit Riko, die 31 Jahre jünger ist als der Schauspieler, scheint er sein Glück gefunden zu haben. Die beiden zeigten mit ihrem Auftritt bei den Golden Globes erneut, wie glücklich sie miteinander sind.

Getty Images Riko Shibata und Nicolas Cage, Golden Globes, 2025

ActionPress Nicolas Cage, seine Frau Riko Shibata mit ihrer Tochter August

