Romeo Beckham teilt romantische Urlaubsfotos mit seiner Kim

Romeo Beckham (22) genießt derzeit einen romantischen Urlaub auf den Turks- und Caicosinseln mit seiner Freundin Kim Turnbull. Der Sohn von Victoria (50) und David Beckham (49) teilte in seiner Instagram-Story eine Serie von Schnappschüssen – darunter ein Oben-ohne-Selfie aus dem Hotelzimmer sowie ein Foto von Kim, die im Bikini am Strand entlanggeht. Neben diesen Bildern zeigte er auch einen Moment, in dem die beiden händchenhaltend an der Küste spazieren, während sanfte Wellen ihre Füße umspülen. Die traumhafte Kulisse ihrer Reise bezeichnete Romeo passenderweise als "Paradies".

Diese Reise ist nicht das erste romantische Abenteuer des Paares. Wie Daily Mail berichtete, wurden sie in den Tagen vor ihrem Karibikurlaub auf einer Yacht in Miami gesichtet. Dort kuschelten sie bei einem Date am Wasser, bevor sie gemeinsam ein Basketballspiel von Miami Heat gegen die Indiana Pacers im Kaseya Center besuchten. Romeo zeigte auch kürzlich seine Verbundenheit zu Kim, als er anlässlich ihres Geburtstags ein besonderes Tattoo mit der Botschaft "Liebe siegt" auf seinem Oberschenkel enthüllte. Die innige Beziehung der beiden wird immer sichtbarer, nachdem sie erst im November ihre Beziehung auf Instagram offiziell gemacht hatten.

Auch Romeos prominente Familie spielt in seinem Leben weiterhin eine große Rolle. Zuletzt war er mit seinem Vater David und seiner Schwester Harper (13) bei einem Basketballspiel in Miami zu sehen. Bilder aus der Vergangenheit zeigen außerdem seine enge Bindung zu seiner Mutter Victoria, mit der er sogar tanzend bei Feiern fotografiert wurde. Die Beckhams sind bekannt für ihre Familienzusammengehörigkeit: Sei es durch gemeinsame Momente auf ihrer luxuriösen Yacht, die sie regelmäßig vor Miami nutzen, oder durch Versammlungen in ihren weltweit verstreuten Anwesen.

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham und Kim Turnbull, Januar 2025

Instagram / victoriabeckham Cruz Beckham, Victoria Beckham, David Beckham, Harper Beckham und Romeo Beckham, September 2024

