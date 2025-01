Tiere im Studio: Fans kritisieren "Wer weiß denn sowas?"

Skandal in der XXL-Ausgabe von Wer weiß denn sowas? vom 30. Dezember: Für eine Quizfrage in der Kategorie "Tierisch, tierisch" wurde ein Fuchs in das Studio gebracht. Die Zuschauer waren schockiert. Auf dem Instagram-Account der Quizshow kritisierten die Nutzer die Entscheidung des Senders. Ein User fragte: "Wann hören wir eigentlich auf, immer wieder Tiere in TV-Studios zu schleppen?" Ein anderer Zuschauer ärgerte sich: "Wer holt bitte in 2024 noch lebendige Tiere in eine Show, man hat genau gesehen, wie gestresst das Tier ist!"

Laut den Fans der Quizshow sei es nicht nötig gewesen, das verängstigte Tier in einem Glaskasten in das Studio zu bringen. "Muss man dafür diesen gestressten Fuchs in die Sendung schleppen? Reichen keine Videos?", wunderte sich ein Zuschauer. Aber nicht nur der Fuchs war Teil der Sendung. Für eine weitere Frage in der gleichen Kategorie wurde ein Malaienkauz in das Studio gebracht. Auch diese Entscheidung konnten viele nicht nachvollziehen. "Ein Grund zum Ausschalten. Schämt euch", lautete ein Instagram-Kommentar.

Neben den Teamchefs Elton (53) und Bernhard Hoëcker (54) stellten sich sechs Prominente der Challenge. Comedian Till Reiners forderte Felix Lobrecht (36) heraus. Nach dem Duell der Komiker schalteten einige Zuschauer aufgrund des Tieres im Glaskasten bereits ab. Markus Lanz (55) und Richard David Precht nahmen ebenfalls die Herausforderung an. Zudem spielten Annett Louisan (47) und Melissa Naschenweng (34) um 50.000 Euro für einen guten Zweck. Bereits vor einigen Jahren flimmerte schon einmal eine extralange Ausgabe von "Wer weiß denn sowas?" über die Bildschirme.

Anzeige Anzeige

Getty Images Felix Lobrecht beim B.Z. Kulturpreis 2024, Berlin

Anzeige Anzeige

Getty Images Markus Lanz, Moderator

Anzeige Anzeige

Anzeige