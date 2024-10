So persönlich ist neues Familienkochbuch von Dolly Parton

Gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester Rachel Parton George hat Dolly Parton (78) ein Kochbuch veröffentlicht, das den Titel "Good Lookin' Cookin'" trägt. Darin teilen die beiden ihre Lieblingsrezepte aus ihrer Kindheit in Tennessee und geben Einblicke in ihr Familienleben. Dolly und Rachel wuchsen in einer Familie mit zwölf Kindern auf – zusammen wohnten sie in einem kleinen Haus mit nur zwei Zimmern. Mit dem Buch möchten sie ihre kulinarischen Erinnerungen und die besonderen Gerichte, die ihre Kindheit prägten, mit der Welt teilen.

Die Schwestern verrieten in einem Interview mit EatingWell, dass Kochen und gemeinsame Mahlzeiten immer im Mittelpunkt ihres Familienlebens gestanden hätten. Trotz der einfachen Verhältnisse auf ihrer Farm in Locust Ridge hätte es ihnen nie an Liebe oder leckerem Essen gemangelt. Die Familie habe ihren eigenen Mais angebaut – und Rachel habe bereits mit fünf Jahren gelernt, das berühmte Maisbrot aus der Pfanne zu backen, das bis heute ein Familienfavorit sei. "Es ist eines meiner absoluten Lieblingsgerichte", schwärmte Dolly und erklärte weiter: "Wenn ich Kartoffelsuppe oder einen großen Topf weiße Bohnen oder Pintobohnen mache, darf ein Stück Maisbrot auf keinen Fall fehlen." Tatsächlich habe ihr Vater den Arzt bei Dollys Geburt mit einem Sack Maismehl bezahlt.

Auch heute noch seien Essen und Familie für Dolly und Rachel untrennbar miteinander verbunden. Und die Arbeit an dem Kochbuch habe ihre ohnehin enge Beziehung weiter vertieft. "Wir wussten, dass wir eine großartige Zeit haben würden", verriet Rachel über das gemeinsame Projekt. "Wir hatten die Chance, Familienrezepte und Geschichten wieder aufleben zu lassen." Dolly fügte hinzu: "Wir hoffen, die Leute haben genauso viel Freude daran wie wir beim Schreiben."

