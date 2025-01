AWZ-Ausstieg: Das waren Matthias Brüggenoltes Highlights

Am 7. Januar war Matthias Brüggenolte nach fast fünf Jahren das allerletzte Mal als Justus Albrecht bei Alles was zählt zu sehen. Nachdem seine Serienfigur durch eine Explosion stark verwundet wird, erliegt sie schließlich den Verletzungen und stirbt. Im Interview mit RTL lässt der Schauspieler nun seine Jahre am Set Revue passieren und verrät, was seine Highlights waren. Ironischerweise beginnt er mit der Szene, die das Schicksal seiner Serienrolle besiegelte: "Tatsächlich muss ich gestehen, dass der Eishallen-Dreh schon etwas Besonderes war. Das reiht sich in die vier, fünf besonderen Geschichten ein, die ich in den letzten Jahren hier erlebt habe."

Neben dieser Szenerie habe ihn vor allem die Anfangszeit in der Daily nachhaltig geprägt. "Die Einstiegskonstellation fand ich so gut. Da war einerseits die Vater-Sohn-Geschichte, die Bruder-Bruder-Geschichte, dann kam Malu dazu und dann begann diese Dreiecksgeschichte", erzählt er im Interview mit dem Sender. Doch auch die Verfolgungsjagd mit Richard Steinkamp, gespielt von Silvan-Pierre Leirich (64), sowie die Hochzeit mit Jennifer Steinkamp, gespielt von Kaja Schmidt-Tychsen (43), sei ihm im Gedächtnis geblieben.

Bei den persönlichen Highlights seiner AWZ-Jahre kann sich Matthias schnell festlegen. Wenn es jedoch darum geht, einen oder mehrere Lieblingskollegen zu benennen, sieht das anders aus. "Ich kann keine einzelne Person hervorheben, die ich besonders vermisse, das geht überhaupt nicht. Das ist dieser Mikrokosmos. [...] Ich werde diese kleine Welt vermissen", betont der Schauspieler im Interview, während er mit den Tränen kämpft.

RTL+ Kaja Schmidt-Tychsen und Matthias Brüggenolte bei "Alles was zählt"

Instagram / matthias_brueggenolte Matthias Brüggenolte im Juli 2021

