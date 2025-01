Ginger Costello fordert Carina zu Fame-Fighting-Duell auf

Ginger Costello-Wollersheim und Carina Nagel fahren die Krallen aus. Erst gestern hat sich Carina in einem ausführlichen Statement im Netz über ihre Forsthaus Rampensau-Kollegen echauffiert und ließ dabei vor allem an Ginger kein gutes Haar. Das geht dem Pornosternchen zu weit, sodass es nun zum Gegenschlag ausgeholt hat: "Ehrlichkeit und Direktheit sind Eigenschaften, die gewisse Personen leider nicht besitzen. Zum Beispiel beleidigt Carina Menschen auf die schlimmste Art, [...], aber wenn man etwas gegen sie sagt, stellt sie sich direkt in die Opferrolle", wetterte die Ehefrau von Bert Wollersheim (73) in ihrer Instagram-Story. Sie findet, dass Carinas Verhalten lächerlich sei und von schwachem Charakter zeuge. "Wenn mir etwas nicht passt, sage ich es auch direkt und warte nicht drei Wochen ab, um dann meinen Mund aufzureißen", schoss Ginger hinterher.

Carinas Verhalten geht Ginger dermaßen gegen den Strich, dass sie sich wünscht, die Differenzen mit Fäusten zu klären. "Ich kann sagen: Ich habe Lust, ein Boxmatch zu machen. Wie stehst du dazu, Carina?", forderte sie die Verlobte von Chika Ojiudo-Ambrose zu einem Kampf heraus, erklärte im gleichen Atemzug aber hämisch: "Ach ja, du hast ja immer nur ein großes Mundwerk und nichts dahinter." Doch den Boxkampf erhofft sich die einstige Promi Big Brother-Kandidatin trotzdem: "Vielleicht hat deine Verlobte ja Lust, gegen mich anzutreten." Unter ihren Aussagen verlinkte sie den offiziellen Account von Fame Fighting.

Doch was hat Carina Ginger überhaupt vorgeworfen? Neben anderen Kandidaten der aktuellen "Forsthaus Rampensau"-Staffel soll sich Ginger in einem Gruppen-Livestream im Netz über Depressionen lustig gemacht haben. Außerdem behauptete die einstige Ex on the Beach-Kandidatin, dass die ehemalige Stripperin sie vor einigen Wochen auf Instagram als "F*tze", "Miststück" und "Hexe" beleidigt hat. "Das wird noch geklärt", kündigte Carina Konsequenzen für dieses Verhalten an.

Anzeige Anzeige

Instagram / carina.nl Carina Nagel, Reality-TV-Darstellerin

Anzeige Anzeige

Instagram / carina.nl Carina Nagel und ihre Freundin Chika Ojiudo-Ambrose

Anzeige Anzeige