Carina Nagel rechnet mit ihren Forsthaus-Mitstreitern ab

Die Dreharbeiten von Forsthaus Rampensau liegen schon einige Monate zurück. Es scheint aber noch so einige ungeklärte Konflikte zu geben, die die Kandidaten nun öffentlich auf Social Media austragen. Unter anderem gerät Carina Nagel immer wieder ins Visier einiger Teilnehmer. Nun äußert sich die Beauty selbst dazu in ihrer Instagram-Story. Der erste ist Jonathan Steinig (29), mit dem sie abrechnet. Er habe ihrer Meinung nach "keinerlei Erziehung genossen" und "schämt sich nicht dafür, wie er gerade deutschlandweit ausgestrahlt wird". "Ich würde mich bei allen Menschen entschuldigen, für dein widerliches Verhalten", schießt sie gegen den Germany Shore-Star. Neben Jona habe es aber auch noch andere gegeben, die Carina anders eingeschätzt haben.

Einer davon sei Peter Klein (57). "Wir haben uns im Forsthaus total gut verstanden [...] Aber jetzt seine komischen Livestreams, die er jetzt macht [...], finde ich sehr beschämend. Dass er sich als erwachsener Mann über Depressionen lustig macht [...] und alles so hinterfragt", zählt Carina auf. Sie bezieht sich auf ein gemeinsames Live-Video von Peter, Ginger Costello, Michael Schüler (27), Marvin Linke (32) und Yvonne Woelke (45), in dem unter anderem über die Geschichte, die Melody Haase (30) im Forsthaus erzählte, gesprochen wurde. "Das finde ich wirklich beschämend", richtet sich die 25-Jährige an die fünf Kandidaten. Zu Ginger hat Carina auch noch ein paar Worte zu sagen. Von ihr wurde sie vor wenigen Wochen böse auf Instagram angefeindet. Die Frau von Bert Wollersheim (73) bezeichnete die Ex On The Beach-Bekanntheit unter anderem als "F*tze", "Miststück" und "Hexe". "Das wird noch geklärt", kündigt Carina an, denn ihrer Meinung nach habe so ein Verhalten, wie Ginger es ihr gegenüber an den Tag legte, nichts in der Öffentlichkeit zu suchen. Die Drohungen nehme sie zwar nicht ernst, dennoch werden da wohl noch Konsequenzen auf die ehemalige Stripperin zukommen.

Auch wenn Carinas Resümee über ihre Zeit im Forsthaus aktuell nicht so rosig aussieht, hat der Realitystar im vergangenen Jahr viel Schönes erlebt. Neben einem "wunderschönen Heiratsantrag" sei sie viel gereist und habe "so viel Frieden geschlossen". In einer Instagram-Story kurz vor dem Jahreswechsel ließ sich die Verlobte von Chika Ojiudo-Ambrose sogar dazu hinreißen, 2024 als "das schönste Jahr [ihres] Lebens" zu betiteln.

©Joyn Die Kandidaten von "Forsthaus Rampensau" 2024

Instagram / carina.nl Carina Nagel und ihre Freundin Chika Ojiudo-Ambrose

