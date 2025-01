Ist "Elevator Boys"-Star Jacob Rott etwa in festen Händen?

Jacob Rott (24) scheint nicht als Single in das neue Jahr gestartet zu sein. Der TikTok-Star veröffentlichte ein verdächtiges Video auf der Plattform, bei dem er in Begleitung einer Frau ist. In dem Clip umarmt ihn eine braun gelockte Person von hinten, während das Elevator Boys-Mitglied in die Kamera schaut. Er spricht die Worte "Es tut mir leid, ich stehe nicht auf kleine Typen" mit, die in der Audio abgespielt werden und wohl auf den Größenunterschied zwischen ihm und seiner angeblichen neuen Freundin anspielen. Das Gesicht der mysteriösen Frau ist in der Aufnahme zwar verdeckt, trotzdem scheint sie keine Unbekannte zu sein!

Zeitgleich mit dem 24-Jährigen befand sich nämlich eine weitere TikTokerin mit ihm in Kapstadt – und veröffentlichte einige Videos, die sie mit dem Sänger zeigen. Auch in den Kommentaren von Jacobs Post meinten viele seiner Fans, die Frau erkannt zu haben: Es soll die Influencerin Jasmine Tavares sein. Die Australierin wurde durch Lifestyle- und Fashion-Videos bekannt und konnte sich so eine Fanbase von fast 140 Tausend Followern auf der Social-Media-Plattform aufbauen. Die Unterstützer des Netz-Stars nahmen die Nachricht von der neuen Frau an seiner Seite gemischt auf. "Ich weine darüber, dass ich mal dachte, eine Chance zu haben", kommentierte eine Person, während eine andere Nutzerin das Paar beglückwünschte: "Ich freue mich so sehr für euch!"

Jacob wurde an der Seite von Bene Schulz, Luis Freitag, Julien Brown und Tim Schaecker (25) bekannt. In der Vergangenheit veröffentlichte die Gruppe unter dem Namen "Elevator Boys" Hunderte von Videos in den sozialen Medien, doch seit dem letzten Jahr wagte das Quintett auch einen Schritt in die Musikbranche. "Ich würde sagen, das war unser Jahr der Musik", erklärte Julien gegenüber Promiflash und fügte hinzu: "Es ging im Juli mit den ersten Konzerten los. Das war ein riesiger Schritt für uns, live auf der Bühne zu zeigen, was wir davor produziert hatten." Für das Jahr 2025 versprach der 24-Jährige außerdem Großes.

Instagram / jasminettavares Influencerin Jasmine Tavares

Getty Images Die Elevator Boys bei den GQ Men of the Year Awards 2024

