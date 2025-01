Julia Beautx teilt Urlaubsgrüße aus Thailand mit Followern

Julia Beautx (25), bekannt als Social-Media-Star, genießt aktuell eine Auszeit in Thailand und lässt ihre Follower daran teilhaben. In einer Instagram-Story zeigte sie sich kürzlich entspannt, scheinbar auf dem Balkon ihres Hotels, mit einer großen Sonnenbrille im Haar und gewohnten, langen Wimpern. "Eigentlich fehlts mir ja an nix Leute. Ich chille grad schön in Thailand", verkündete sie ihren Fans und schwärmte von der einzigartigen Kulisse, bestehend aus Palmen, Bergen und Meer. Zudem verriet Julia, dass sie bis Ende Januar im Urlaub bleiben werde.

Ganz nebenbei überraschte Julia ihre Community mit einem neuen Look: Ihre Haare, die sie sonst blond trägt, waren in der Instagram-Story deutlich dunkler und schimmerten rötlich-braun. Ob die Farbveränderung spontan oder eine geplante Entscheidung war, bleibt unklar. Von Dauer scheint die Typveränderung jedoch nicht zu sein: In einem weiteren Teil ihrer Story sahen Julias Haare zwar noch dunkel, in den Längen jedoch wieder blonder aus.

Julia gehört zu den beliebtesten Content Creatorinnen Deutschlands und begeistert nicht nur mit ihren Social-Media-Beiträgen, sondern mittlerweile auch als Schauspielerin und Moderatorin. Ihren Durchbruch hatte sie mit YouTube-Videos und Lifestyle-Inhalten. Inzwischen ist sie auch auf Instagram und TikTok aktiv. Hinter der 25-Jährigen liegt ein arbeitsreiches Jahr: Sie begeisterte mit einer Hauptrolle in der ZDF-Serie "Gestern waren wir noch Kinder", nahm an dem Survival-Format 7 vs. Wild teil und tanzte sich bei der Weihnachtsshow von Let`s Dance erneut in die Herzen der Zuschauer.

Instagram / juliabeautx Julia Beautx mit dunkleren Haaren

Instagram / flyinguwe Flying Uwe, Julia Beautx, Joe Vogel und Joey Kelly im Finale von "7 vs. wild" 2024

