Nach Abnehmerfolg: Mareike Flügge plant mehrere Haut-OPs

Mareike Flügge (29) geht rund 60 Kilo leichter durchs Leben. Durch ihre drastische Gewichtsreduktion leidet die Berlin - Tag & Nacht-Bekanntheit aber unter viel überschüssiger Haut. Diese möchte sie nun loswerden, wie sie auf Instagram erklärt. "Ich werde drei OPs haben, die erste habe ich am 9. Januar 2025 – Arme, Brust, Rücken", verrät die Seriendarstellerin und ergänzt: "Meine psychische Gesundheit hat unter der Haut gelitten. Wenn ihr viel abnehmt, werdet ihr wahrscheinlich an der Masse der Haut leiden, die dann übrig ist..."

Gegenüber ihren Fans merkt Mareike zudem an, dass es ihr nicht leichtfalle, über diese Entscheidung öffentlich zu sprechen: "Ich habe mir lange Gedanken dazu gemacht, ob ich das Thema hier publik mache und mich schlussendlich dafür entschieden. Ich weiß, dass es viele Menschen in meiner Situation gibt und man so viele Infos wie möglich inhalieren möchte." Das wolle sie ihren Followern jetzt ermöglichen. Ferner erklärt die Medienpersönlichkeit, warum sie sich letztendlich für die Operationen entschieden habe: "Mir bleibt nichts anderes übrig, ich kriege die Haut mit Sport nicht weg – sie ist halt einfach da. Abgesehen davon, dass sie da und nicht schön ist, schränkt sie auch enorm ein. Ich habe an den Oberarmen so viel Haut, dass ich in eng geschnittene Sachen nicht reinpasse oder da ist so viel Haut, dass sich das zwischen den Hautlappen entzündet. Es ist ständig wund."

Wie Mareike es geschafft hat, stolze 60 Kilo abzuspecken, teilte sie in den vergangenen Monaten mit ihren Fans auf Social Media. Unter anderem listete sie in einem Beitrag auf, wie sie ihr Leben umkrempelte, damit die Pfunde purzelten. "Kurz und knapp, was für mich hilfreich war: keine Süßigkeiten, kein Alkohol, mehr Bewegung, viel Tee und Wasser trinken, Kaloriendefizit, nicht zu wenig essen!", schrieb sie unter anderem und fasste abschließend zusammen: "Langsam! Nicht zu viel auf einmal abnehmen und Gewicht längere Zeit halten. Nicht jeden Tag wiegen und nicht von anderen reinreden lassen!"

Anzeige Anzeige

Instagram / maikmoritz Seriendarstellerin Mareike Flügge im Februar 2020

Anzeige Anzeige

Instagram / maikmoritz Mareike Flügge, Seriendarstellerin

Anzeige Anzeige