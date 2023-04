Freizügiger Content: Mareike Flügge wird oft missverstanden

Sie wird in eine Schublade gesteckt. Die Schauspielerin Mareike Flügge wurde als Franzi in der Doku-Soap Berlin - Tag & Nacht bekannt. Neben ihrer Serienrolle ist Mareike auch im Netz ein echter Star. Ganze 65.000 Follower erfreuen sich über die heißen Schnappschüsse der Schönheit und Einblicke in ihr Privatleben. Auf ihren Fotos setzt die Schauspielerin gerne ihre Kurven in Szene und lässt auch mal die Hüllen fallen. Mareike erklärte, dass sie dadurch oft auf ihr Äußeres reduziert werde.

"Ich werde sehr oft auf mein Äußeres und auf Aussagen reduziert, die ich online tätige und damit in eine bestimmte Schublade gesteckt. Vor allem von Männern", gab sie im RTL-Interview offen zu. Doch Mareike stellte auch klar: "Nur weil ich mich so kleide, wie ich mich kleide oder offen über Sex spreche, bedeutet das nicht, dass ich mit jedem schlafen möchte." Die Schauspielerin habe viele weitere Interessen und Themen, über die sie gerne rede.

Dennoch lässt es sich Mareike nicht nehmen, sexy Pics von sich hochzuladen. Dafür gibt es einen guten Grund: "Ich bin der Meinung, dass jede Frau beziehungsweise überhaupt jeder Mensch frei und selbstbestimmt leben darf und sollte." Daher nutze sie die Plattform, um zu zeigen: "Jeder hat das Recht, sich schön und sexy zu fühlen und das auch völlig unabhängig von der Körperfülle."

"Berlin – Tag & Nacht" Mo. – Fr. um 19:05 Uhr bei RTLZWEI und auf Abruf bei RTL+.

Sonstige "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin Mareike Flügge

Instagram / maikmoritz Mareike Flügge, BTN-Darstellerin

Instagram / maikmoritz BTN-Darstellerin Mareike Flügge

