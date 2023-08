Selbstliebe: Mareike Flügge möchte bei BTN Message senden!

Mareike Flügge möchte die Menschen erreichen. Bei Berlin - Tag & Nacht gehört die Schauspielerin wohl zu den schillerndsten Charakteren. Aber genau damit erreicht sie ihre Fans. Auch im Netz folgen ihr knapp 65.000 User. Bis 2022 machte die Franzi-Darstellerin eine knapp zweijährige Pause bei BTN und in der Zeit machte sie sich auch als Influencerin einen Namen. Besonders wichtig ist ihr das Thema Selbstliebe. Gegenüber Promiflash erklärt Mareike, warum sie ihre Botschaft auch mit ihrer Rolle transportiert.

"Egal, was du im Fernsehen schaust oder online auf Streaming-Diensten, egal ob Serie oder Film – dicke Charaktere, dicke Frauen sind oft die witzigen Sidekicks oder kriegen nichts gebacken, haben ihr Leben überhaupt nicht im Griff. [...] Und gerade deswegen lasse ich das natürlich auch in meine Rolle mit einfließen, weil du auch als dicke Frau ein gutes Leben führen kannst", meint Mareike im Gespräch mit Promiflash. Weil es für sie selbst so wichtig sei, sei es auch ein großer Teil ihrer Figur.

Und das Feedback von ihren Fans sei fast ausschließlich positiv, erzählt Mareike. Auf der Straße habe ihr sogar mal eine Frau unter Tränen gedankt. "Ich meine, wenn man seinen eigenen Körper im Fernsehen irgendwie vertreten sieht, sollte man sich empowert fühlen und nicht denken: 'Mist, die hat ein schlechtes Leben – ich bin dick, ich habe auch ein schlechtes Leben", findet sie.

Anzeige

RTL II Mareike Flügge, BTN-Darstellerin

Anzeige

Instagram / maikmoritz BTN-Darstellerin Mareike Flügge

Anzeige

RTL II Mareike Flügge, 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de