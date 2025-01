So fühlt sich Mareike Flügge elf Tage nach Hautstraffungs-OP

Mareike Flügge (29) hat 60 Kilo abgespeckt. Nach dem riesigen Abnehmerfolg blieb jedoch viel überschüssige Haut zurück, welcher die Berlin - Tag & Nacht-Bekanntheit mittels einer OP loswerden wollte. Die erste Operation an Armen, Brust und Rücken hat Mareike mittlerweile hinter sich gebracht. Jetzt, elf Tage nach dem Eingriff, meldet sich der TV-Star via Instagram bei seinen Fans und berichtet, wie es ihm geht. "Ich seh aus wie das blühende Leben und fühle mich auch so. Das blühende, etwas bewegungseingeschränkte Leben, aber sonst geht es mir sehr gut", verkündet sie freudestrahlend in ihrer Story.

Nur eine Sache mache Mareike zu schaffen: Wassereinlagerungen in Bauch und den Beinen. Die Schwellungen seien sogar so groß, dass sich die TV-Darstellerin scherzend mit Obelix vergleicht. "Ich habe gleich noch einmal einen Termin bei Dr. Klose, ich nehme mal an, das wird bestimmt noch einmal punktiert. Und dann hoffe ich, dass ich noch irgendwas kriege gegen das ganze Wasser in mir", fügt sie hoffnungsvoll hinzu.

Dass Mareike sich unters Messer legen möchte, verriet sie am 8. Januar in ihrer Instagram-Story. "Ich werde drei OPs haben, die erste habe ich am 9. Januar 2025 – Arme, Brust, Rücken", ließ die Schauspielerin verlauten. Auch die Beweggründe für den Eingriff thematisierte sie offen: "Meine psychische Gesundheit hat unter der Haut gelitten. Wenn ihr viel abnehmt, werdet ihr wahrscheinlich an der Masse der Haut leiden, die dann übrig ist ..."

Anzeige Anzeige

Instagram / maikmoritz Seriendarstellerin Mareike Flügge im Februar 2020

Anzeige Anzeige

Instagram / maikmoritz Mareike Flügge, Seriendarstellerin

Anzeige Anzeige