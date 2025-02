Endgültig: Mareike Flügge verlässt "Berlin - Tag & Nacht"

Alles hat ein Ende – auch die Mareike Flügges (29) Zeit bei Berlin - Tag & Nacht. "Ich habe Berlin und damit erst mal die Serie 'Berlin - Tag & Nacht' verlassen", erklärt die Schauspielerin ihren Fans in ihrer Instagram-Story. Das heißt, die Zuschauer müssen sich auch von ihrer Rolle Franzi verabschieden. Und das wohl für immer, denn wie Mareike preisgibt, sei es nicht angedacht, dass die Serienfigur irgendwann zurückkehrt. "Das war mein Ausstieg, mein Abschied. Freut mich, dass euch die Franzi so viel Freude bereitet hat und so sehr am Herzen lag", bedankt sie sich für all den Zuspruch. Auch ihr habe die Franzi-Rolle sehr am Herzen gelegen.

Mareike konnte sich im Laufe der Zeit bei "Berlin - Tag & Nacht" eine große Fangemeinde aufbauen. Einige unter ihnen scheinen den Abschied nur schwer zu verkraften. "Ich hab so geheult. [...] Ach menno, Franzi. Und wieder eine Top-Schauspielerin, Top-Frau weg, echt traurig", "Sehr schade, Franzi. Wir werden dich vermissen" und "Bin traurig, dass Franzi geht [...] komm wieder, du gehörst zu Berlin", lauten beispielsweise drei Kommentare unter einem Video auf Instagram, in dem ihre schönsten Szenen zum Abschied noch einmal zusammengefasst wurden.

Nun verabschiedet sich die Reality-TV-Bekanntheit schon zum zweiten Mal von der Serie. Bereits im Jahr 2020 zog sie sich zurück und ließ ihre Rolle zwischenzeitlich von der Bildschirmfläche verschwinden. 2022 kehrte sie dann jedoch wieder zurück. Nachdem sie in der Ruhephase "mehr zu der Person geworden" war, die sie sein möchte, konnte sie vor der Kamera wieder voll und ganz zeigen, was in ihr steckt. Besonders wichtig war der 29-Jährigen und ihrer Rolle vor allem stets das Thema Selbstliebe.

Instagram / maikmoritz Mareike Flügge, Schauspielerin

Instagram / maikmoritz Mareike Flügge, Reality-TV-Bekanntheit

