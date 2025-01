Nach Work-out: Pedro Pascal zeigt sich in seiner besten Form

Pedro Pascal (49) sorgt erneut für Schlagzeilen – diesmal jedoch abseits der großen Leinwand. Der The Mandalorian-Star wurde am Dienstagnachmittag nach einem intensiven Work-out in Los Angeles auf dem Weg zu seinem Auto abgelichtet. Dabei präsentierte sich der Hollywood-Hottie in absoluter Topform, wie auf den Fotos, die Just Jared vorliegen, zu bewundern ist: Bekleidet mit einem schwarzen und lilafarbenen Bandshirt sowie schwarzen Laufshorts macht er eine tolle Figur. Der lässige Auftritt beweist: Pedro hält sich auch jenseits seiner ikonischen Rollen in Bestform.

Doch hinter seiner sportlichen Figur steckt mehr als nur ein gelegentlicher Besuch im Fitnessstudio. In einem Interview mit Entertainment Weekly sprach Pedro kürzlich über die intensiven Dreharbeiten zu "Gladiator II". Besonders die Kampfszenen mit Co-Star Paul Mescal (28) hätten es in sich gehabt: "Der herausragende und unvergleichliche Aspekt der ganzen Erfahrung war, von Paul Mescal in den Arsch getreten zu werden", verriet er mit einem Augenzwinkern. Trotz der harten Drehtage entwickelte sich zwischen den beiden Schauspielern schnell eine waschechte Männerfreundschaft, auch wenn sie im Film erbitterte Feinde spielen.

"Gladiator II" ist ein echter Erfolg, nicht zuletzt dank der Chemie zwischen Pedro und Paul, die ohnehin als absolute Publikumslieblinge gelten. Auf Instagram gab Pedro den Fans vor wenigen Wochen einen Blick hinter die Kulissen: Er teilte Bilder in voller Montur mit dem ikonischen roten Umhang und Schnappschüsse, die ihn und Paul beim Herumalbern am Set zeigen – ob im Imkeranzug oder ganz entspannt beim Baden im See. Diese Backstage-Momente lassen keinen Zweifel daran, dass die beiden auch hinter der Kamera bestens harmonieren.

Getty Images Paul Mescal und Pedro Pascal

Instagram / pascalispunk Paul Mescal und Pedro Pascal, Schauspieler

