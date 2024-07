König Felipe und Letizia stolz: Leonor ist Junior-Offizierin

König Felipe (56) und Königin Letizia (51) zeigten sich als stolze Eltern, als ihre älteste Tochter Prinzessin Leonor (18) am Mittwoch offiziell zur Junior-Offizierin der spanischen Armee ernannt wurde. Das Königspaar reiste zu diesem Anlass nach Zaragoza im Norden Spaniens, wo Felipe die neuen Ernennungen an der Generalmilitärakademie vornahm. Trotz jüngster Enthüllungen des ehemaligen Schwagers Jaime Del Burgo, der Andeutungen über eine Affäre mit Letizia nach ihrer Heirat mit Felipe machte, zeigte das Königspaar bei der Zeremonie keine Anzeichen von Spannungen. Die spanischen Royals strahlten an diesem Tag bis über beide Ohren und waren für ihre Tochter da.

Während der Zeremonie wurde der 18-Jährigen von ihrem Vater ein Abzeichen überreicht, das er an ihrer Uniform befestigte, während sie ihm salutierte. Danach legte Felipe seiner Tochter liebevoll die Hand auf die Schulter, bevor sie neben ihm Platz nahm. Auch Letizia, in einem eleganten weißen Kleid mit Blumenmuster, umarmte Leonor herzlich, während ihre jüngere Schwester Prinzessin Sofía (17) zuschaute. Leonor hat die sogenannte Fahnenjunker-Beförderung an der Akademie erhalten, die Offizieranwärter nach zwölf Monaten erhalten. Insgesamt drei Jahre wird die Thronfolgerin dort verbringen und tritt damit in die Fußstapfen ihres Vaters, der selbst von 1985 bis 1988 dort Student war.

Leonor ist die Erstgeborene von zwei Kindern. Zusammen mit ihrer jüngeren Schwester Sofía steht sie seit ihrer Geburt im Rampenlicht, denn irgendwann wird die Kronprinzessin den spanischen Thron besteigen. Dementsprechend gehören schon in jungen Jahren viele Pflichten zu ihrem Alltag. So konnte die Tochter des Königs unter anderem ihre Volljährigkeit nicht mit einer großen Party feiern. Denn anstatt es – wie andere Teenager in ihrem Alter – mal richtig krachen zu lassen, ging es für Leonor gemeinsam mit ihrer Familie ins Abgeordnetenhaus nach Madrid. Dort leistete sie den Treueeid auf die spanische Verfassung.

Doch ab und zu kann Leonor auch mal ihr Privatleben genießen. Denn erst kürzlich kamen Spekulationen auf, dass die royale Beauty glücklich verliebt sein soll. Vor wenigen Monaten berichtete die italienische Zeitung Gente nämlich, dass Leonor angeblich in den USA sei, um ihren Liebsten zu besuchen. Gerüchte kursierten, dass es sich bei dem jungen Mann um Gabriel Giacomelli handeln soll, den Sohn eines Millionärsehepaars aus New York City.

Die beiden sollen sich während ihres Studiums am UWC Atlantic College in Wales kennengelernt haben. Gabriel, der später nach New York City zog, wurde bereits im Jahr 2022 mit den spanischen Royals in Verbindung gebracht, als er auf einer Osterreise der Familie teilnahm. Bis heute gibt es jedoch keine offizielle Bestätigung dieser Beziehung. Auch das Königshaus hat sich bisher nicht dazu geäußert. Ob Leonor während ihrer Ausbildung in Zaragoza tatsächlich Zeit für eine Romanze hat, bleibt also weiterhin ein wohlbehütetes Geheimnis.

Getty Images König Felipe mit seiner Tochter Prinzessin Leonor, Juli 2024

Getty Images König Felipe mit seiner Frau Königin Letizia und den Töchtern Leonor und Sofìa

Getty Images Prinzessin Leonor, spanische Thronfolgerin

Getty Images Prinzessin Leonor und Prinzessin Sofía von Spanien

