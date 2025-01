Ariana Grande zollt The Vivienne bewegenden Tribut

Die Drag-Künstlerin The Vivienne, die 2019 die britische Ausgabe von "RuPaul's Drag Race" gewann, ist im Alter von nur 32 Jahren verstorben. Die traurige Nachricht wurde am Sonntag von ihrem Publizisten Simon Jones auf Instagram bestätigt. Ein genauer Grund für den plötzlichen Tod von James Lee Williams, wie die Künstlerin mit bürgerlichem Namen hieß, wurde bislang nicht veröffentlicht. Kurz vor ihrem Besuch der Golden Globes 2025 teilte auch Sängerin Ariana Grande (31) auf ihrem Instagram-Kanal eine bewegende Hommage. Neben einem Bild von The Vivienne hinterließ sie drei Herzen und ein Unendlichkeitszeichen als Tribut.

The Vivienne war bekannt für ihre vielseitigen Talente und ihr Engagement für die Drag-Kunst. Neben ihrem Sieg bei "Drag Race" glänzte sie auf der Bühne und im Fernsehen, zuletzt im Londoner Musical "The Wizard of Oz", in dem sie die Grüne Hexe verkörperte. Ariana übernahm in Wicked – der zweiteiligen Kinoadaption des Broadway-Klassikers – die Rolle der guten Hexe Glinda. Neben Ariana veröffentlichten auch ehemalige Weggefährten von The Vivienne wie ihr Ex-Ehemann David Luford bewegende Nachrichten. David, der sieben Jahre mit The Vivienne zusammen war, schrieb auf Instagram: "Du wirst immer einen Platz in meinem Herzen haben."

The Vivienne wählte ihren Künstlernamen aus ihrer Liebe zur Designerin Vivienne Westwood (✝81), deren Kleider sie auf der Bühne häufig trug. Ihre Karriere begann in der britischen Clubszene, bevor sie mit ihrem Sieg weltweit Berühmtheit erlangte. Neben der Drag-Kunst zeigte sie sich zunehmend begeistert von der Schauspielerei, wo sie besonders die Musical-Bühne für sich entdeckte. Freunde und Fans beschreiben sie als humorvollen und warmherzigen Menschen, dessen Energie alle Räume erhellte. Ihr Publizist Simon Jones fasste es bewegend zusammen: "Ihre Karriere stand gerade erst am Anfang. Es ist tragisch, dass sie so früh endete."

Getty Images Ariana Grande, November 2024

Instagram / thevivienne_ The Vivienne, Drag Queen

