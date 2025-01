"Der Wahnsinn": Jason Kelce schwärmt vom Erfolg seiner Kylie

Kylie Kelce (32) erobert derzeit die Podcast-Welt. Bereits kurz nach der Premiere ihres Podcasts "Not Gonna Lie" im vergangenen Dezember sicherte sich die Ehefrau des Ex-NFL-Stars Jason Kelce (37) die Spitzenplätze auf Spotify und Apple – wovon sich ihr Liebster nun überhaupt nicht überrascht zeigt. "Sie ist der Wahnsinn", schwärmt der ehemalige Footballspieler im Gespräch mit People und fügt hinzu: "Sie ist schon seit Langem die Klügste in der Familie. Die Leute fragen schon seit Langem nach ihrer Sicht der Dinge. Und immer, wenn sie in unserem Podcast auftritt, werden diese Episoden in der Regel am meisten angesehen. Ich habe also erwartet, dass sie das toll machen wird."

Bei dieser Art von Vertrauen brauchte es auch nicht viele Ratschläge seitens des 37-Jährigen. "Der einzige Rat, den ich ihr gegeben habe, war: 'Mach das, was du mit der Show machen willst'", erklärt Jason. Es sei wichtig, dass Kylie dem Format ihre eigene Note verleiht und sicherstellt, dass die Inhalte ihren Vorstellungen entsprechen – insbesondere weil sie zukünftig mit vielen Menschen zusammenarbeiten werde. Letztendlich sei es nämlich die einstige Hockeyspielerin, die dafür sorge, dass Fans den Podcast hören wollen, da sie "sehr authentisch" und "sehr echt" sei. "Ich glaube, sie ist sehr klug, sie ist witzig, sie ist charismatisch, sie ist wunderschön. Ich glaube, wenn man all diese Eigenschaften kombiniert, hören die Leute ihr gerne zu", betont der ehemalige Philadelphia-Eagles-Spieler.

Im Hause Kelce werden derzeit also eine Menge Erfolge gefeiert. Neben Kylies "Not Gonna Lie" und Jasons "New Heights"-Podcast, den er gemeinsam mit seinem Bruder Travis Kelce führt, wurde kürzlich bekannt, dass der Familienvater auch noch seine eigene Late-Night-Show mit dem Titel "They Call It Late Night with Jason Kelce" bekommt. "Wir werden großartiges Filmmaterial und O-Töne aus der Vergangenheit und der Geschichte des Spiels sowie aus den aktuellen Wochen verwenden. Wir werden Gäste einladen, die die Perspektive von ehemaligen Spielern und Trainern, von Fans und anderen Spitzensportlern einnehmen können", versprach er voller Freude im Interview mit dem US-amerikanischen Blatt.

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce, Ehepaar

Getty Images Jason Kelce, Footballspieler

