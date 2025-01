Jason Kelce bekommt seine eigene Late-Night-Show bei ESPN

Jason Kelce (37) beendete im vergangenen Jahr seine Karriere in der NFL und wurde Moderator bei der Football-Sendung "Monday Night Countdown". Mit diesem Job scheint er außerordentlich überzeugt zu haben – denn wie People berichtet, startet schon diesen Monat seine eigene Late-Night-Show "They Call It Late Night with Jason Kelce" beim Sportsender ESPN. "Wir werden großartiges Filmmaterial und O-Töne aus der Vergangenheit und der Geschichte des Spiels sowie aus den aktuellen Wochen verwenden. Wir werden Gäste einladen, die die Perspektive von ehemaligen Spielern und Trainern, von Fans und anderen Spitzensportlern einnehmen können", verspricht der einstige Center der Philadelphia Eagles.

In der Show erwartet die Zuschauer also eine Mischung aus Talk und sportlichen Highlights – ebenso wie Comedy, wie Jason weiter ausführt. "Wir haben wirklich lustige Autoren, die diese Show witzig machen – weil ich das alleine nicht könnte", scherzt er gegenüber dem US-amerikanischen Blatt. Die Idee zur Sendung sei in Gesprächen mit seiner Ehefrau Kylie (32) entstanden, denn der 37-Jährige wollte ein Projekt starten, das nicht nur zu ihm und seiner Karriere passt, sondern ihm auch Spaß bereitet. Mit "They Call It Late Night" wolle er nun einen Ort schaffen, "wo wir einmal in der Woche hinkommen können, ein bisschen Spaß haben und über einen Sport reden, den wir alle lieben, und eine Kultur, die uns sehr am Herzen liegt". "Ich freue mich wirklich sehr darauf", schwärmt der NFL-Star.

In Anbetracht seines neuen Projekts scheint der Familienvater die Ängste bezüglich seiner Karriere als Moderator mittlerweile also größtenteils überwunden zu haben. Im "Green Light With Chris Long"-Podcast erklärte er nämlich vor wenigen Monaten, sich viele Gedanken um diese neue Aufgabe zu machen. "Ich schätze, ich habe Angst, dass ich nicht vorbereitet sein werde. Denn ich habe das Gefühl, dass ich viel mehr Eigenverantwortung trage", offenbarte Jason. Er wolle einen guten Job machen, da er das Gefühl habe, es den Männern schuldig zu sein, die noch Football spielen – und habe deswegen die Sorge zu versagen. "Wenn man nicht mehr dabei ist, ist es für einen ehemaligen Spieler sehr leicht, nicht wirklich zu verstehen, was in einer bestimmten Situation passiert", betonte der Bruder von Footballer Travis Kelce (35).

Getty Images Jason Kelce im Juli 2024

Getty Images Jason Kelce im Oktober 2023

