Dieser Sache fiebern die "Let's Dance"-Kandidaten entgegen

Fans warten schon sehnsüchtig auf die kommende Let's Dance-Staffel. Ebenso aufgeregt zeigen sich nun die Teilnehmer der beliebten Tanzshow – und verraten auf dem offiziellen Instagram-Account des Formats, welchem Part sie voller Begeisterung entgegensehen. "Am meisten freue ich mich bei Let's Dance darauf, dass ich tanzen lerne. Ich habe mich noch nie daran getraut und bin auch nicht so der mit dem besten Rhythmusgefühl", verrät beispielsweise Ex-Turner Fabian Hambüchen (37), dem sich Comedian Osan Yaran anschließt: "Mich reizt es auch wahnsinnig zu lernen, wie man tanzt. [...] Ich kann nämlich überhaupt nicht tanzen. Überhaupt nicht."

Selfiesandra geht es dagegen scheinbar eher um das Drumherum. "Ich freue mich natürlich am allermeisten, euch jeden Freitag meinen Tanz zu zeigen. Und natürlich auch, dass meine Familie immer am Start ist", betont die Podcasterin und fügt hinzu: "Es war irgendwie das Format, das wir in der Kindheit immer geschaut haben." Damit scheint sie etwas mit Mitstreiterin Paola Maria (31) gemeinsam zu haben. "Ich habe das früher mit meiner Mama geguckt und fand das so schön, wie ästhetisch die Tänzer über das Parkett geschwebt sind – und die unfassbar schönen Kostüme. Und jetzt selbst dabei zu sein, fühlt sich einfach noch sehr unreal für mich an, wenn ich ganz ehrlich bin", erklärt die Influencerin.

Der Freude der anderen Kandidaten hat Musiker Ben Zucker (41) nur noch eine Sache hinzuzufügen. Neben den "vielen tollen Kollegen", über die er sich freut, erzählt der Schlagerstar: "Ich bin sehr gespannt auf meine Tanzpartnerin und freue mich einfach, ganz viel lernen zu dürfen, mich challengen zu dürfen, mich einfach vorantreiben zu können." Ab wann er das tun darf, wird sich noch zeigen – der offizielle Starttermin ist nämlich noch nicht bekannt. Neben den fünf Teilnehmern dürfen sich Fans aber noch auf weitere bekannte Gesichter wie Realitystar Leyla Lahouar (28) oder Schauspielerin Simone Thomalla (59) freuen.

RTL / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Profis 2024

Getty Images Ben Zucker, Musiker

