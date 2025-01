Emmy behauptet: Yvonne Woelke flirtete als Single in Show

Emmy Russ (25) schießt wieder heftig gegen Yvonne Woelke (45) und Peter Klein (57). Die drei Realitystars waren gemeinsam im Forsthaus Rampensau. Die Show war Peter und Yvonnes Pärchendebüt im TV. Doch schon während der Sendung zweifelten einige Teilnehmer an der Liebe der beiden – allen voran Emmy. In ihrer Instagram-Story erzählte sie jetzt, dass es wohl auch berechtigte Gründe gebe, an der Beziehung zu zweifeln. "Sie hat in einer neuen Show, die vor Kurzem abgedreht wurde, erzählt, dass sie Single sei. Und hat sich dort an jemand anderes rangemacht. Wie kann es also sein, dass du bis heute [...] noch so tust, als wärst du mit Peter zusammen?", wetterte die gebürtige Hamburgerin. Damit aber nicht genug! Emmy ist sicher, dass die Beziehung von Yvonne und Peter nur für die Öffentlichkeit ist: "Alles für PR, alles für Promo. Und diese Frau nennt uns fake!"

Das ist nur die nächste Runde in der Auseinandersetzung der drei. Aktuell beleidigen und beschimpfen sich alle Beteiligten, aber vor allem die beiden Damen zoffen sich fast im Dauertakt. Auch Yvonne ließ kein gutes Haar an ihrer ehemaligen Konkurrentin. Vor wenigen Tagen erzählte sie ihrer Community, dass sie sich die Folgen "Forsthaus Rampensau" noch einmal angeschaut hat. "Ich muss ja sagen, es gibt Personen da drin, die ja maximal unsympathisch sind. Und dazu gehört natürlich auch diese kleine Rotzgöre. Dieser kleine Kackhaufen", schimpfte die 45-Jährige. Emmy ging daraufhin sogar noch einen Schritt weiter und behauptete, Yvonne und Peter seien schon länger gar kein Paar mehr: "Und zwar ist unser Fake-Pärchen, das ja eh nie zusammen war, seit Monaten gar nicht mehr zusammen."

Tatsächlich sorgte Yvonne und Peters offizielle Beziehung für einiges an Diskussionen, denn immerhin hatten die beiden in den Monaten davor für einen der größten Streits der Reality-Szene gesorgt. Als die beiden sich 2023 jeweils als Begleitpersonen während der Dreharbeiten des Dschungelcamps kennenlernten, sollen sie eine Affäre gehabt haben – bestritten das aber. Peter war damals noch mit Daniela Katzenbergers (38) Mutter Iris Klein (57) verheiratet, Yvonne mit ihrem Mann Stephan. Nach der Show zerbrachen die Beziehungen, aber die beiden dementierten eine Beziehung miteinander lange. Gemeinsame Shows, Songs und regelmäßige Fotos im Netz zeichneten aber ein anderes Bild. Erst mit dem Auftritt bei "Forsthaus Rampensau" wurde ihre Liebe offiziell.

©Joyn Yvonne Woelke und Peter Klein bei "Forsthaus Rampensau" Staffel 2

Panama Pictures / ActionPress Peter Klein und Yvonne Woelke, Dezember 2024

