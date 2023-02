Lori-Trennung: Michael B. Jordan flüchtete sich in Arbeit!

Michael B. Jordan (36) hat in Sachen Liebe ziemlich turbulente Monate hinter sich! Der US-amerikanische Schauspieler und das Model Lori Harvey (26) hatten sich im Sommer 2022 nach etwas über einem Jahr Beziehung getrennt. Aber wie hat der Leinwandheld die Trennung von Lori eigentlich verarbeitet? Michael erklärte jetzt, dass er sich nach dem Liebes-Aus einfach voll und ganz auf seine Arbeit konzentrierte!

In der US-amerikanischen TV-Show "CBS Mornings" ließ Michael jetzt die Zeit nach der Trennung Revue passieren – und dabei verdeutlichte er auch, was ihm geholfen habe, über den Herzschmerz hinwegzukommen. "Ich denke, für mich war es einfach so, dass ich das Glück hatte, eine Menge Arbeit zu haben", vermutete der 35-Jährige. Im Nachhinein sei er an der schwierigen Zeit nach dem Liebes-Aus gewachsen.

Inzwischen blickt Michael total positiv in die Zukunft! "Ich befinde mich gerade an meinem Höhepunkt. Das ist mein Jordan-Jahr, das meine ich ernst", betonte der Black Panther-Star und fügte hinzu: "Das ist mein Jahr. Es ist so viel los, so viele Glücksmomente, so viele tolle Dinge."

Michael B. Jordan und Lori Harvey im März 2022

Michael B. Jordan, US-amerikanischer Schauspieler

Michael B. Jordan im Juli 2022 in Hollywood

