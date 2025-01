Luxus pur: Rod Stewart lässt es am 80. Geburtstag krachen

Am 10. Januar wird Rod Stewart (79) 80 Jahre alt. Seinen Ehrentag möchte der Popsänger dabei auf beeindruckende Weise feiern: Er lädt seine gesamte Familie zu einer zehntägigen Luxusreise ein. Wie Daily Mail berichtet, findet die Feier auf einer XXL-Jacht statt, die rund 145 Millionen Euro wert ist – und mit allen nur erdenklichen Annehmlichkeiten wie einem Pool, einem Hammam und eigenen Suiten ausgestattet ist. Rods Ehefrau Penny Lancaster (53), seine Kinder Kimberly (45), Sean (44), Ruby (37), Renee (32), Liam (30) sowie deren Partner und Kinder sind ebenfalls mit an Bord. Gemeinsam cruisen sie durch die Karibik, beginnend in Barbados, und lassen sich von einer großzügigen Crew verwöhnen. "Er hat alle Kosten übernommen. Niemand musste irgendetwas zahlen", verriet ein Insider gegenüber dem Newsportal.

Der Rockstar möchte mit der Reise nicht nur seinen runden Geburtstag feiern, sondern auch dafür sorgen, dass die Familie nach diversen Konflikten in der Vergangenheit wieder enger zusammenrückt. Auf Social Media teilte er ein Bild der Familie, die in den Farben von Rods Lieblingsfußballclub, dem Celtic FC, posierte. Auch die neue Freundin von Sean – Julia Stambler – ist erstmals bei einem großen Familientreffen dabei. Laut der Quelle kommt sie bei Rods Familie bestens an: "Sie finden, dass sie perfekt zu Sean passt." Die Feierlichkeiten umfassen nicht nur luxuriöse Tage an Bord, sondern auch Abende in angesagten Clubs wie dem Cabaret-Club Le Ti auf St. Barts, wo die Familie ausgelassen tanzen kann.

Rod ist bekannt dafür, viel Wert auf sein Familienleben zu legen – auch wenn es in der Vergangenheit zwischen seinen acht Kindern aus fünf verschiedenen Beziehungen nicht immer harmonisch verlief. Mit dieser Reise hat er sich ein Herzensprojekt erfüllt, bei dem die Liebe zur Familie im Mittelpunkt steht. Rod war bereits sowohl an Prostata- als auch Schilddrüsenkrebs erkrankt und blickt zunehmend reflektiert auf sein Leben. Gegenüber The Sun erklärte er: "Ich habe keine Angst vor meiner Sterblichkeit. Ich werde die kommenden Jahre so gut wie möglich genießen."

Getty Images Rod Stewart und Penny Lancaster im November 2023

Getty Images Rod Stewart, Juli 2022

