Nach Rafis Netzpause: Sam Dylan teilt kryptische Zeilen

Was ist los bei Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (35)? In dieser Woche kündigte Rafi überraschend an, sich eine Auszeit von Social Media zu gönnen – einen Grund dafür nannte der Realitystar nicht. Nun zieht sein Partner Sam nach und postet kryptische Zeilen in seiner Instagram-Story. "Im Leben gibt es leider diese Tage, von denen man hofft, dass sie nie kommen werden. Umso wichtiger ist es, jeden Moment zu schätzen", schreibt der Ex-Sommerhaus-Bewohner. Auch er gibt den Fans keinen weiteren Hinweis darauf, was wohl geschehen sein mag.

Was auch immer Sam und Rafi aktuell bewegt – es kommt zu einem unglücklichen Zeitpunkt. Eigentlich steht für Sam nämlich in Sachen Karriere eine besonders heiße Phase an. Schon in wenigen Tagen geht es für die Prince Charming-Bekanntheit mit dem Flugzeug um die halbe Welt: Das Dschungelcamp wartet. Fans spekulieren zudem, dass Rafi womöglich die Begleitperson seines Liebsten sein und somit ebenfalls nach Down Under reisen könnte. In diesem Fall müsste er jedoch von seiner Social-Media-Pause absehen.

Noch vor wenigen Tagen schien bei dem Reality-TV-Paar alles in Butter zu sein. Rafi teilte einen kleinen Einblick in seinen Urlaub auf Gran Canaria mit seinen Fans im Netz. "Ich kann euch sagen, es gibt nichts Besseres, als das neue Jahr in der Wärme zu begrüßen", schwärmte der Rettungssanitäter auf Instagram und postete Fotos, auf denen er fröhlich mit bunten Vögeln posiert.

ActionPress Rafi Rachek und Sam Dylan im Oktober 2021 in Köln

Instagram / rafirachek Rafi Rachek im Januar 2025

