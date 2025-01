Prinzessin Kate wird 43: So bewegt war ihr vergangenes Jahr

Prinzessin Kate feiert heute ihren 43. Geburtstag. Sowohl die royale Familie als auch Fans der englischen Königsfamilie weltweit wünschen der Ehefrau von Prinz William (42) zu ihrem Ehrentag nur das Beste. Hinter der dreifachen Mama liegt ein schweres Jahr: Im März 2024 gab sie bekannt, dass sie an Krebs leidet. Erst seit wenigen Monaten ist sie zurück in der Öffentlichkeit und blickt nun positiv in die Zukunft. Anlässlich Kates Geburtstags blickt Promiflash auf die Höhen und Tiefen ihres vergangenen Lebensjahres zurück. Alle Infos dazu gibt es im Video.

