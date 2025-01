Königshaus gratuliert Prinzessin Kate zum 43. Geburtstag

Für Prinzessin Kate ist heute ein ganz besonderer Tag: Sie feiert ihren 43. Geburtstag im Kreise ihrer Familie. König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) nutzen die Gelegenheit, um der Prinzessin von Wales auf ihren sozialen Kanälen öffentlich zu gratulieren. Auf Instagram teilt das Königspaar ein elegantes Foto von Kate, das an Weihnachten auf dem Sandringham-Anwesen aufgenommen wurde. Auf dem Bild trägt die Frau von Prinz William (42) einen smaragdgrünen Mantel und einen passenden Hut. Zudem strahlt sie überglücklich in die Kamera. "Herzlichen Glückwunsch an die Prinzessin von Wales!", kommentieren Charles und Camilla den Schnappschuss. Das Weihnachtsfest war Kates letzter öffentlicher Auftritt, bevor sie mit ihrer Familie zu ihrem Haus in Windsor zurückkehrte.

Der Geburtstag der Prinzessin war eine eher private Angelegenheit, da die Windsor-Familie nach den Weihnachtsferien den Alltag wieder aufgenommen hat. Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) sind seit dieser Woche wieder an der Lambrook School in Berkshire. Für Kate war das vergangene Jahr besonders fordernd: Während sie ihre eigene Krebsdiagnose bewältigte, bezeichnete Prinz William die letzten Monate als "brutal", da auch König Charles mit gesundheitlichen Herausforderungen konfrontiert war. Kate hat erst vor Kurzem ihre Chemotherapie erfolgreich abgeschlossen und kehrt nun langsam zu ihren royalen Pflichten zurück.

Im neuen Jahr dürfen sich die Fans der Royal-Lady wohl wieder auf mehr Auftritte der Frau des britischen Thronfolgers freuen. "Das letzte Jahr war außergewöhnlich, und William trat in die Rolle eines globalen Staatsmannes, aber ich denke, dass Catherine in Zukunft mehr an seiner Seite sein wird", erklärte Kates Biograf Robert Jobson erst kürzlich gegenüber Hello! und ergänzte: "Sobald Trump Präsident wird, wird es einen weiteren Staatsbesuch geben, und William und Catherine werden eine Schlüsselrolle spielen, genauso wie der König es das letzte Mal tat, als die verstorbene Königin noch lebte. Das ist alles Teil davon, dass William zu einer globalen Figur wird."

Getty Images König Charles und Königin Camilla im Dezember 2024

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William, November 2023

