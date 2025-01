Russell Brand muss wegen Raserei vor Gericht erscheinen

Russell Brand (49) wurde wegen angeblicher mehrfacher Geschwindigkeitsüberschreitungen auf britischen Straßen erwischt. Der Schauspieler war The Standart zufolge im Juni des vergangenen Jahres auf der M4 bei Slough in Berkshire mit rund 153 Kilometern pro Stunde unterwegs – 40 km/h über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Bereits zuvor, im März, war sein Mini in einem Wohngebiet in Shiplake nahe seines Wohnortes in Oxfordshire mit 60 km/h statt der erlaubten 48 km/h geblitzt worden. Das Gericht in High Wycombe hat neben einer Geldstrafe auch acht zusätzliche Punkte auf seinem Führerschein verhängt. Da er mehrere Briefe der Polizei ignoriert haben soll, muss der Schauspieler nun vor Gericht erscheinen, damit Weiteres entschieden werden kann.

Die überhöhten Geschwindigkeiten auf der Straße sind jedoch nicht Russells einzige rechtliche Probleme. Gegen den Comedy-Star laufen derzeit Ermittlungen wegen mutmaßlicher Sexualdelikte, die ihm von mehreren Frauen vorgeworfen werden. Die Vergehen sollen laut Mirror zwischen 2006 und 2013 stattgefunden haben. Unter anderem wird Katy Perrys (40) Ex Vergewaltigung, Körperverletzung und emotionaler Missbrauch vorgeworfen.

Trotz aller Kontroversen scheint Russell weiterhin eine umstrittene Karriere zu verfolgen. Während YouTube seine Inhalte wegen der Anschuldigungen gegen ihn von der Plattform verbannt hat, verdient er auf dem Portal Rumble Millionen durch Videos, die kontroverse Verschwörungstheorien und Debatten mit umstrittenen Persönlichkeiten enthalten. Medienberichten zufolge erzielten Russells Videos seit September 2023 über 160 Millionen Aufrufe, was ihm schätzungsweise 1,43 Millionen Euro eingebracht haben soll.

Getty Images Russell Brand, Comedian

