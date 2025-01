So süß unterstützt Mike Leyla vor "Let's Dance"-Teilnahme

Für Leyla Lahouar (28) startet das neue Jahr mit einer großen Chance! Die Promi Big Brother-Gewinnerin darf in der diesjährigen Staffel von Let's Dance ihr Können unter Beweis stellen. Ihr größter Fan ist jetzt schon ihr Verlobter Mike Heiter (32). Und der unterstützt sie, wo er nur kann. Das beweisen die Turteltauben nun mit einem neuen Reel auf Instagram. Dort ist zu sehen, wie die Realitystars auf einer Eisbahn Schlittschuh fahren. Nach einigen Startschwierigkeiten seitens Leyla beginnen die beiden auf dem Eis zu tanzen. Auch ein liebevoller Kuss darf da natürlich nicht fehlen. Dazu schreibt die Content-Creatorin: "Unsere erste Tanzstunde auf dem Eis."

Die Follower der Beauty sind wegen der süßen Einblicke ganz aus dem Häuschen. Schnell sammeln sich unter dem Beitrag zahlreiche liebe Kommentare. "Nichts gestellt, einfach authentisch", "Ich finde, die zwei sind das schönste Paar", "Meine zwei Herzensmenschen" und "So schön, ihr zwei. Ich habe jedes Mal ein Lächeln [auf dem Gesicht], wenn ich euch sehe", lauten einige der zahlreichen Nachrichten unter dem Post. Zudem schwärmt ein Fan: "Wie gut ihr euch tut. Im Reality gibt es kein Paar, das so authentisch ist wie ihr. Das ist so schön anzuschauen und einfach nur herzerwärmend."

Die Unterstützung ihres Liebsten kann die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin sicherlich gut gebrauchen, denn auch in diesem Jahr ist die Konkurrenz stark. Neben Leyla schwingen auch der Musiker Ben Zucker (41), die Schauspielerin Christine Neubauer (62), Promi-Spross Diego Pooth und Ex-Sportler Fabian Hambüchen (37) das Tanzbein. Zudem dürfen sich die Fans auf die Sängerin Jeanette Biedermann (44), Internetstar Marc Eggers (38), Influencerin Paola Maria (31) und Stuntfrau Marie Mouroum freuen. Der Komiker Osan Yaran, der First Dates - Ein Tisch für zwei-Gastgeber Roland Trettl (53), die Internet-Bekanntheit Selfiesandra (25), die Schauspielerin Simone Thomalla (59) und der Para-Schwimmer Taliso Engel wollen mit ihren heißen Moves das Parkett ebenfalls zum Glühen bringen.

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar und Mike Heiter, Realitystars

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Leyla Lahouar, Realitystars

