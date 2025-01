Ben Affleck flieht nach Feuer-Evakuierung zu Ex Jen Garner

Dichter Rauch hängt über Los Angeles, während sich verheerende Waldbrände entlang der kalifornischen Pazifikküste ausbreiten. Ben Affleck (52) wurde Berichten zufolge aufgefordert, seine Villa in Pacific Palisades zu verlassen, da die lebensbedrohlichen Flammen weiter auch auf diese Wohnviertel der Stadt übergreifen. Die stattliche Villa von Jennifer Garner (52), seiner Ex-Frau und Mutter ihrer drei gemeinsamen Kinder, wurde bislang nicht evakuiert. Ben suchte dort Zuflucht, wie das Promi-Portal TMZ meldet. Ob er lediglich seine Familie in Sicherheit wissen wollte oder plant, länger bei ihr zu bleiben, ist unklar.

Die Brände, die bereits Hunderte Hektar Land verschlungen haben, zwingen zahlreiche Bewohner in Los Angeles und Umgebung dazu, ihre Häuser zu verlassen. Auch prominente Namen wie Steven Spielberg (78), Harrison Ford (82) und Tom Hanks (68) befinden sich unter den Evakuierten. Spencer Pratt (41) und Heidi Montag (38) traf es jedoch hart: Ihr Haus ist vollständig niedergebrannt. Während die Rettungskräfte mit Wasserknappheit kämpfen, melden sich Stars wie Khloé Kardashian (40) und Chris Pratt (45) in den sozialen Medien mit Appellen für Gebete und Unterstützung. Die Lage bleibt angespannt, da weiterhin ein starker Wind die Flammen vorantreibt.

Ben, der seit Jahren in der Nähe von Jennifer lebt, hat immer wieder betont, wie wichtig ihm die Beziehung zu ihr und ihren gemeinsamen Kindern ist. Trotz ihrer Scheidung im Jahr 2018 pflegen die beiden weiterhin ein enges Familienverhältnis. Jen hat in Interviews in der Vergangenheit häufig von ihrem harmonischen Umgang berichtet. "Ben wird immer ein Teil unserer Familie sein", sagte sie einmal über ihre ungewöhnliche Liebe nach der Trennung.

Thecelebrityfinder / MEGA Jennifer Garner und Ben Affleck, Ex-Partner

Snorlax / MEGA Jennifer Garner und Ben Affleck mit ihren Kindern an Halloween

